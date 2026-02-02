Кто может получить бесплатные зарядные станции: как подать заявку Сегодня 15:00 — Энергетика

В условиях жестких отключений главная потребность украинцев, чтобы жилище было освещенное и теплое. Кто может получить зарядную станцию ​​бесплатно — сообщили в Пенсионном Фонде Украины.

На Правительственном портале обнародовано постановление Кабинета Министров Украины от 28 января 2026 г. № 107 «О внесении изменений в Порядок использования средств государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации».

В документе предусмотрена бесплатная передача в собственность портативной зарядной станции.

Кто может получить

Один из родителей, опекун или законный представитель ребенка с инвалидностью подгруппы А.

Закупку портативных зарядных станций производит акционерное общество «Фонд декарбонизации Украины».

Где выдают и куда подать заявку

Их выдача будет производиться в отделениях АО «Укрпочта».

Для получения портативной зарядной станции соответствующее заявление подается в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

В заявлении указываются данные об родителе, опекуне или законном представителе и о ребенке с инвалидностью подгруппы А, которой на время подачи заявления не исполнилось 18 лет, а также сведения из медицинского заключения о ребенке с инвалидностью.

Сроки

Прием заявлений продлится до 1 апреля 2026 года.

Детальнее с положениями постановления Правительства от 28 января 2026 года № 107 можно ознакомиться по ссылке

В ряде украинских городов ввели аварийные отключения электроэнергии из-за технологического нарушения в электроэнергетической системе Украины, что повлекло за собой одновременное отключение линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины.

Как сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмігаль, в результате аварийной ситуации сработали автоматические защиты на подстанциях, а часть блоков атомных электростанций была разгружена для стабилизации системы.

