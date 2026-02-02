Украина установила рекорд суточного импорта электроэнергии из ЕС Сегодня 13:35 — Энергетика

41,987 ГВт*ч – рекордный суточный объем импорта электроэнергии, поступивший в Украину в январе, t.me

Украина в январе импортировала рекордный суточный объем электроэнергии из стран Европейского союза.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

По данным Минэнерго, в январе в Украину за сутки поступило 41,987 ГВт·ч электроэнергии, что стало наибольшим суточным показателем импорта с момента синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E.

Импорт из ЕС помог стабилизировать энергосистему Украины

«Это помогло на фоне российских атак и сильных морозов удержать систему и снизить дефицит», — говорится в сообщении.

В Минэнерго пояснили, что привлечение электроэнергии из соседних европейских стран помогает сбалансировать энергосистему, страдающую в результате разрушений после российских атак и сильных морозов. Это позволяет снизить общий дефицит и сократить объемы вынужденных отключений света.

Такая поддержка стала возможна благодаря расширению пропускной способности: в январе лимит мощности для импорта из ЕС установлен на уровне 2450 МВт, что стало абсолютным рекордом со времени присоединения Украины к сети ENTSO-E.

Напомним, 31 января в ряде украинских городов ввели аварийные отключения электроэнергии из-за технологического нарушения в электроэнергетической системе Украины, что повлекло за собой одновременное отключение линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.