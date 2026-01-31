В ряде регионов возобновлено энергоснабжение для критической инфраструктуры — Шмигаль Сегодня 14:37 — Энергетика

Энергетики возобновили энергоснабжение для критической инфраструктуры

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях возобновлено энергоснабжение для критической инфраструктуры. Следующим этапом будет происходить постепенное заживление бытовых потребителей.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмигаль.

Также Шмигаль отметил, что в Харьковской, Житомирской и Одесской областях уже возвращают свет людям.

«Энергосистема работает целостно. Диспетчеры „Укренерго“ контролируют ситуацию. В то же время продолжаем наблюдать значительный дефицит мощности. Ряд областей остается на аварийных графиках отключений. Энергетики работают в режиме 24/7, чтобы вернуть людям тепло и свет», — говорится в сообщении.

В Украине зафиксирован масштабный сбой в энергосистеме

Ранее Finance.ua писал , что в ряде украинских городов ввели аварийные отключения электроэнергии из-за технологического нарушения в электроэнергетической системе Украины, что повлекло за собой одновременное отключение линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.