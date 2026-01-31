В ряде регионов возобновлено энергоснабжение для критической инфраструктуры — Шмигаль
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях возобновлено энергоснабжение для критической инфраструктуры. Следующим этапом будет происходить постепенное заживление бытовых потребителей.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмигаль.
Также Шмигаль отметил, что в Харьковской, Житомирской и Одесской областях уже возвращают свет людям.
«Энергосистема работает целостно. Диспетчеры „Укренерго“ контролируют ситуацию. В то же время продолжаем наблюдать значительный дефицит мощности. Ряд областей остается на аварийных графиках отключений. Энергетики работают в режиме 24/7, чтобы вернуть людям тепло и свет», — говорится в сообщении.
В Украине зафиксирован масштабный сбой в энергосистеме
Ранее Finance.ua писал, что в ряде украинских городов ввели аварийные отключения электроэнергии из-за технологического нарушения в электроэнергетической системе Украины, что повлекло за собой одновременное отключение линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины.
