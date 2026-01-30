На первый этап программы «СвітлоДім» выделили 800 млн грн: где подать заявку Сегодня 15:12 — Энергетика

Правительство выделило 800 млн грн из резервного фонда на финансирование первого этапа программы «СвітлоДім».

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

О чем идет речь

Правительство приняло решение о выделении 800 млн грн на финансирование первого этапа правительственной программы поддержки «СвітлоДім».

Программа дает возможность жителям многоквартирных домов получить от 100 до 300 тысяч гривен на автономное энергетическое оборудование:

генераторы, аккумуляторы, инверторы, батарейки или солнечные панели.

В правительстве ожидают, что благодаря программе автономными источниками энергии будет обеспечено около 3,6 тысяч домов.

Кто может получить

Получателями помощи определены совладельцы многоквартирных домов, от имени которых действуют объединения совладельцев многоквартирных домов, управители многоквартирных домов любой формы собственности,

также жилищно-строительные (жилищные, обслуживающие) кооперативы.

Где подать заявку

Подать заявку на получение средств можно через «Дію», на сайте программы СвітлоДім через электронный кабинет.

На первом этапе правительственная программа будет действовать для Киева и Киевской области.

