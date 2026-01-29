0 800 307 555
Когда заработают мини-ТЭЦ в Киеве — ответ КГГА

Энергетика
19
КГГА уверяет, что мини-ТЭЦ запустят в работу уже в начале весны
Мини-ТЭЦ, созданные на основе закупленного Киевом оборудования, заработают в конце зимы или в начале весны.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в ответ на запрос Радио Свобода о получении городом когенерационных установок.

Что ответили в КГГА

Запрос касался, в частности, сообщений о получении установок от других городов, в частности Кривого Рога, Херсона и Запорожья. В письме КГГА прямо не подтвердила и не отрицала получение таких установок от других городов.
КГГА подчеркивает, что столица «остается единственным городом в Украине, который самостоятельно закупил когенерационное оборудование, тогда как другие города и регионы получали такие установки централизованно в рамках международной донорской помощи». В то же время он получил одну когенерационную установку мощностью 1,5 мегаватт в рамках международной гуманитарной помощи в 2024 году. Она установлена ​​и работает для нужд одного из критических предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Киев выполнил все необходимые процедуры закупки на Прозоро и приобрел 15 комплексов газопоршневого оборудования общей мощностью 60 МВт. На сегодняшний день на базе этого оборудования построено 5 так называемых мини-ТЭЦ. Это полноценные объекты когенерации и оснащены всеми необходимыми дополнительными системами, в частности, элементами защиты 2-го уровня", — говорится в письме.
Киев совместно с Программой развития ООН в Украине (UNDP) построил электростанцию ​​на основе газовой турбины. КГГА сообщает, что все новые объекты размещены на объектах критической инфраструктуры и интегрированы в общую систему города как дополнительные источники электроэнергии.
Как объясняет городская администрация, благодаря принципу распределенной когенерации, эти новые станции «страхуют» ключевые объекты городской инфраструктуры в условиях отключений электроэнергии. Поскольку такие установки производят тепловую энергию вместе с электрической, они также являются вспомогательным компонентом централизованной системы теплоснабжения.

Полноценные теплоэлектроцентрали

КГГА отмечает, что, хотя мощность станций относительно небольшая по сравнению с крупными ТЭЦ, они представляют собой полноценные теплоэлектроцентрали. Они также не являются частью мобильного энергорезерва в Киеве, как генераторы или мобильные передвижные котельные.
«Это модернизированная составляющая централизованной системы, способная также работать автономно. Сейчас на станциях завершается процесс эксплуатационного тестирования, поскольку в условиях войны их показатели эффективности и устойчивости должны быть максимальными. В феврале-марте станции заработают как полноценные элементы киевской энергосистемы», — уточняет КГГА.
По материалам:
Радіо Свобода
Энергетика
