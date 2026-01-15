0 800 307 555
Пять мини-ТЭЦ уже смонтировали для Киева, еще две строят — КГГА

Энергетика
В Киеве уже смонтировано 5 когенерационных установок с защитой второго уровня.
Об этом рассказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев.
В общей сложности сейчас построено 5 таких электростанций: две уже работают, а на трех проводят пусконаладочные работы.
Речь идет об общей мощности в 66 мегаватт. Пантелеев отмечает, что это не возместит потребление города, но станции помогут с поддержкой отдельных объектов.
«Мы еще докупаем, сейчас видим риски — наносятся удары по газовой инфраструктуре. По нашему мнению, нужна дифференцировка. Мы заказали электростанцию ​​на дизеле мощностью 20 мегаватт. Мы планируем ее запустить в марте», — сказал он.
По словам Пантелеева, установки строятся сразу в защитных сооружениях.
В общей сложности, по словам чиновника, 12 миллиардов гривен ушло на работы по 7 установкам. Речь идет об оборудовании, инсталляции и защитных сооружениях.

Что известно о мини-ТЭЦ

В 2024 году Киев объявил тендер на 15 когенерационных установок по производству тепла и электроэнергии. В том же году Киевтеплоэнерго определило словацкую компанию победителем тендера на закупку установок суммарной мощностью 40,5 МВт.
Ранее Пантелеев рассказывал, что эти газопоршневые установки — мини-ТЭЦ — являются средствами резервного питания для объектов критической инфраструктуры.
«Вот какая-то большая станция теплоснабжения (грубо говоря, большая котельная) — когда выключается электроэнергия, она останавливается. И не существует такой мощности генераторов, чтобы ее запитать. Соответственно, эта мини-ТЭЦ работает, чтобы работала эта большая котельная. А остаток электроэнергии она может раздавать на дома рядом», — объяснял он.
Мощность таких электростанций — более 20 МВт, и каждый объект должен отдельно проектироваться на определенном месте и сразу в защите.
По словам Пантелеева, часть средств выделена из городского бюджета, часть средств муниципальным энергетическим предприятием (Киевтеплоэнерго — ред.), часть оборудования получили, в частности, от программы UNDP, то есть ООН.
По материалам:
hromadske
ЭнергетикаЭнергоресурсы
