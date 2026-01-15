Пять мини-ТЭЦ уже смонтировали для Киева, еще две строят — КГГА Сегодня 08:17 — Энергетика

Пять мини-ТЭЦ уже смонтировали для Киева, еще две строят — КГГА

В Киеве уже смонтировано 5 когенерационных установок с защитой второго уровня.

Об этом рассказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев.

В общей сложности сейчас построено 5 таких электростанций: две уже работают, а на трех проводят пусконаладочные работы.

Речь идет об общей мощности в 66 мегаватт. Пантелеев отмечает, что это не возместит потребление города, но станции помогут с поддержкой отдельных объектов.

«Мы еще докупаем, сейчас видим риски — наносятся удары по газовой инфраструктуре. По нашему мнению, нужна дифференцировка. Мы заказали электростанцию ​​на дизеле мощностью 20 мегаватт. Мы планируем ее запустить в марте», — сказал он.

По словам Пантелеева, установки строятся сразу в защитных сооружениях.

В общей сложности, по словам чиновника, 12 миллиардов гривен ушло на работы по 7 установкам. Речь идет об оборудовании, инсталляции и защитных сооружениях.

Что известно о мини-ТЭЦ

В 2024 году Киев объявил тендер на 15 когенерационных установок по производству тепла и электроэнергии. В том же году Киевтеплоэнерго определило словацкую компанию победителем тендера на закупку установок суммарной мощностью 40,5 МВт.

Ранее Пантелеев рассказывал , что эти газопоршневые установки — мини-ТЭЦ — являются средствами резервного питания для объектов критической инфраструктуры.

«Вот какая-то большая станция теплоснабжения (грубо говоря, большая котельная) — когда выключается электроэнергия, она останавливается. И не существует такой мощности генераторов, чтобы ее запитать. Соответственно, эта мини-ТЭЦ работает, чтобы работала эта большая котельная. А остаток электроэнергии она может раздавать на дома рядом», — объяснял он.

Мощность таких электростанций — более 20 МВт, и каждый объект должен отдельно проектироваться на определенном месте и сразу в защите.

По словам Пантелеева, часть средств выделена из городского бюджета, часть средств муниципальным энергетическим предприятием (Киевтеплоэнерго — ред.), часть оборудования получили, в частности, от программы UNDP, то есть ООН.

