Когда ситуация со светом может улучшиться

Из-за постоянных ударов россиян по объектам энергетической инфраструктуры в Украине сохраняется сложная ситуация с электроснабжением и отоплением. При определенных условиях возможны изменения, которые могут повлиять на работу энергосистемы и прохождение отопительного сезона.

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев отмечает, что один из базовых сценариев не предусматривает потери целостности энергосистемы или контроля над ней, однако такой вариант он считает маловероятным. В то же время, специалист очертил другие возможные сценарии, которые будут определять дальнейшую ситуацию в энергетике.

Сколько времени нужно для возобновления энергоснабжения

Рябцев отметил, что россияне в последнее время сосредоточились именно на атаках по энергетической инфраструктуре. Такое впечатление, как объектов, например, военно-промышленного комплекса, для них уже не существует — только гражданская инфраструктура.

«В этом смысле наиболее вероятен сценарий, когда после каждого очередного удара будет наноситься ущерб объектам энергетики. И потом потребуется примерно неделя для того, чтобы восстановить большинство поврежденного, или заменить имеющимися объектами. Тогда будут возвращаться графики стабилизационных отключений продолжительностью от половины очереди и до трех», — подчеркнул он.

В прифронтовых регионах прогноз, по его мнению, с высокой вероятностью будет хуже. Лучшее, что там можно ожидать — стабилизационные отключения продолжительностью три — четыре очереди. Однако в этих регионах вражеские атаки происходят чаще и, соответственно, последствия от них более разрушительные.

Однако для большей части территории Украины, по словам Рябцева, в перерывах между массированными комбинированными атаками на объекты критической инфраструктуры возможен график отключения света — от половины до двух очередей отключений до конца отопительного сезона.

Когда может улучшиться ситуация

«Ситуация может улучшиться в феврале, потому что по прогнозам таких сильных морозов, как сейчас, в конце зимы не ожидается. Учитывая это, достаточно оптимистичные прогнозы, когда целостность и устойчивость работы энергосистемы будут сохранены», — подчеркнул он.

Однако прогнозы одновременно и не слишком оптимистичны, потому что единственным способом уменьшить продолжительность отключений является установление как можно большего количества объектов распределенной генерации с их присоединением к объединенной энергетической системе Украины.

Что нужно делать

Для увеличения генерации, установленной мощности — именно газовых пикеров, установок для сохранения энергии и других работающих на местных источниках топлива — пока не созданы соответствующие условия. Частный бизнес, как подчеркнул эксперт по энергетике, также не заинтересован в присоединении имеющихся у них установок к объединенной энергетической системе — то есть к повышению устойчивости этой системы.

«Если такие стимулы будут созданы, тогда продолжительность отключений, невзирая на погоду и атаки, будет уменьшаться до конца сезона и не должна увеличиваться в следующем сезоне», — отметил Геннадий Рябцев.

Поэтому, по его словам, ожидаем действий в этом направлении, в частности от центральных органов власти.

