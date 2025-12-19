5 приборов, которые всегда следует отключать от сети перед выходом из дома Сегодня 19:00 — Личные финансы

5 приборов, которые всегда следует отключать от сети перед выходом из дома

Лучше отключать большие приборы от сети, когда отправляетесь в длительный отпуск, но есть также некоторые вещи, которые никогда не следует оставлять подключенными, если выходите из дома, даже если вас нет только 1 час.

Если вы постоянно оставляете тостер подключенным к сети, даже если вас нет дома, возможно, вам следует просмотреть свои привычки, чтобы избежать потенциальной опасности, пишет bhg.com

Хотя некоторые приборы (например, телевизор или холодильник) могут оставаться подключенными к сети постоянно, есть и другие, которые следует обязательно отключить от сети, прежде чем выходить из дома.

1. Тостеры и фритюрницы

Поскольку сухие хлебные крошки и капли масла собираются на их нагревательных механизмах, тостеры и аэрофритюрницы являются одним из самых пожароопасных веществ на кухне.

Один из лучших способов минимизировать риск — это часто чистить тостер (включая крошечный коллектор!) и аэрофритюрницу. Еще одна разумная идея — выработать привычку отключать тостер от сети, как только вы закончите его использовать, и добавлять его к вещам, которые вы перепроверяете, прежде чем выйти из дома.

2. Инструменты для нагрева волос

Если вы часто пользуетесь нагревательными инструментами для волос, такими как плойки или выпрямители, возьмите за привычку быстро проверять ванную, прежде чем выходить из дома.

Даже если устройство имеет автоматическое выключение, рекомендуется полностью отключить его от сети, как только вы закончите им пользоваться, и не выходить из дома, пока оно не остынет.

3. Зарядные шнуры

Оставление шнуров подключенными к розетке без необходимости (представьте зарядное устройство телефона, подключенное к розетке, но не подключенное к телефону) может фактически сократить срок службы зарядного устройства, что приведет к частой и дорогостоящей замене.

Шнуры также могут перегреваться, если их оставлять подключенными слишком долго, хотя более вероятным сценарием является то, что они скорее выйдут из строя и будут нуждаться в более частой замене.

4. Обогреватели помещений

Поскольку их основная функция — создание тепла, обогреватели всегда следует выключать, как только вы заканчиваете их использовать, и как можно быстрее отключать от сети.

Даже если они не работают, оставление обогревателя подключенным к розетке может представлять риск пожара, поэтому лучше перестраховаться. Каждый раз, когда вы не пользуетесь обогревателем, его следует отключать от сети, а не только когда выходите из дома!

5. Электрические чайники

Поскольку электрические чайники предназначены для быстрого кипения воды, существует небольшой риск неисправности или перегрева прибора, когда вас нет дома, что приведет к пожару на кухне.

Раньше мы псиали, что полного блэкаута в Украине зимой не будет, но в ряде регионов электроснабжение может сократиться до двух-четырех часов в сутки. Об этом рассказал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

«Сверхкритическая ситуация будет в Черниговской области, где враг повредил все подстанции, и Сумской области. Худшая ситуация (среди крупных городов. — Ред.) ожидается в Херсоне, Чернигове и Киеве», — говорит Игнатьев.

Справка Finance.ua:

Эксперт по энергетике и генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко объяснила, сколько времени необходимо для восстановления подстанций после российских обстрелов. По ее словам, сейчас ремонт длится меньше месяца.

Новое исследование, проведенное в пустыне Талатан на западе Китая, показывает, что размещенные там солнечные панели создали собственный микроклимат, изменив состав почвы и поспособствовав росту растительности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.