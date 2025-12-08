ТОП-6 причин, почему люди избавляются от своих солнечных панелей Сегодня 19:00 — Энергетика

ТОП-6 причин, почему люди избавляются от своих солнечных панелей

В последнее десятилетие солнечная энергия в мире стала одним из самых популярных способов для домовладельцев уменьшить счета за электроэнергию и углеродный след. Однако недавно появилась тенденция: некоторые люди полностью снимают солнечные панели со своих крыш.

На первый взгляд это кажется нелогичным — зачем отказываться от бесплатной возобновляемой энергии? Но причины сложнее, чем просто недовольство. Об этом пишет портал Oupes

Хотя солнечные панели остаются краеугольным камнем использования чистой энергии, не каждая система обеспечивает ожидаемый результат. Согласно данным Управления энергетической информации США (EIA) , мощности солнечной энергии в жилых домах продолжают расти, но некоторые домохозяйства считают, что техническое обслуживание, совместимость крыши и изменения в политике делают долгосрочное использование менее привлекательным.

1. Ремонт или реконструкция крыши

Одна из самых распространенных причин демонтажа — работы на крыше. Солнечные панели часто нужно демонтировать перед заменой крыши или ремонтом конструкции. Для старых систем их повторная установка может быть неэкономичной по сравнению с переходом на более новые технологии.

2. Экономия энергии ниже ожидаемой

Некоторые домовладельцы обнаруживают, что их фактическая экономия энергии оказывается менее прогнозируемой. Такие факторы, как тень от деревьев, облачность или неправильная установка, могут привести к снижению эффективности, что разочаровывает владельцев после лет инвестиций.

3. Конец аренды или программа стимулирования

Многие первые пользователи солнечной энергии присоединились к программам лизинга или государственным стимулам, срок действия которых истек. Без финансовых выгод обслуживание системы может казаться нецелесообразным, особенно если запасные части дорогие или истек гарантийный срок.

4. Продажа недвижимости

На некоторых рынках жилья потенциальные покупатели затрудняются покупать дома с существующими контрактами на солнечную энергию или устаревшими системами. Чтобы упростить продажи, владельцы иногда снимают панели перед тем, как выставить свою недвижимость на продажу.

4. Финансовые факторы

Стоимость — основной фактор, влияющий на решение по удалению солнечной энергии. Хотя цены на солнечные панели снизились более чем на 70% с 2010 года (по данным Ассоциации солнечной энергетики), долгосрочное обслуживание и условия финансирования могут компенсировать первоначальную экономию.

Первоначальные инвестиции против долгосрочной рентабельности инвестиций

Владельцы домов, профинансировавших свои системы, могут обнаружить, что ежемесячные платежи превышают их экономию на энергии, особенно когда тарифы на коммунальные услуги колеблются или меняется политика чистого учета. Без благоприятных ставок выкупа окупаемость инвестиций становится менее привлекательной.

Расходы на техническое обслуживание и ремонт

Со временем инверторы, аккумуляторы и другие компоненты могут выйти из строя. Замена этих деталей может стоить сотни или даже тысячи долларов, что отражает желание некоторых владельцев продолжать использование солнечной энергии, особенно по истечении гарантийного срока.

Страхование и затруднения с крышей

Некоторые страховые компании взимают более высокие страховые взносы за крыши, оборудованные солнечными батареями, из-за пожарных или структурных рисков. Кроме того, гарантии на крышу могут быть аннулированы, если при установке поврежден кровельный материал.

5. Технические проблемы и недостаточная эффективность

Не все системы СЭС работают одинаково. Технологии быстро развиваются, что означает, что панели, установленные десять лет назад, сейчас могут быть на 40−50% менее эффективными, чем современные модели. Эта разница в производительности часто побуждает к модернизации или полному удалению системы.

Уменьшение производительности со временем

Солнечные панели естественным образом деградируют со средней скоростью 0,5−0,8% в год. За 20 лет они могут потерять до 15% своей начальной мощности. Для домохозяйств, в значительной степени зависящих от солнечной энергии для получения электроэнергии, это снижение становится заметным.

Неисправности инвертора

Инверторы, отвечающие за превращение постоянного тока в переменный, обычно служат 10−15 лет меньше, чем сами панели. Когда они выходят из строя, система больше не может снабжать электроэнергией, что заставляет некоторых домовладельцев отказаться от своих установок или полностью заменить их.

Ограниченный объем аккумулятора

Ранние солнечные установки часто не имели встроенного накопителя. Без аккумуляторной батареи избыток дневной энергии нельзя было использовать ночью, что снижало общую экономию. Современные системы или портативные солнечные генераторы разрешают эту проблему, интегрируя аккумуляторы высокой емкости.

По иронии судьбы, некоторые люди снимают панели по экологическим соображениям. Хотя солнечная энергия возобновляется, утилизация панелей создает проблемы устойчивого развития. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) отметило необходимость лучших программ переработки солнечной энергии, поскольку многие системы первого поколения близятся к концу своего срока службы.

6. Ограничение переработки

Большинство панелей содержат такие материалы как стекло, алюминий и небольшое количество тяжелых металлов. Для их безопасной переработки необходимы специализированные мощности, которых во многих регионах недостаточно. В результате некоторые панели попадают на свалки.

Выбросы от цепи поставок и производства

Хотя солнечные панели уменьшают эксплуатационные выбросы, их производство все еще предполагает добычу полезных ископаемых и энергоемкое производство. Экологически сознательные пользователи иногда переходят в портативные солнечные системы с меньшими размерами и модульной пригодностью для переработки.

