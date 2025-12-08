Правительство приняло решение, которое должно сдержать рост тарифа на электроэнергию Сегодня 11:35 — Энергетика

Кабинет Министров принял решение, направленное на сдерживание роста тарифа на передачу электроэнергии. Эта составляющая существенно влияет на общую стоимость электроэнергии для всех потребителей.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Мы изменили механизм, по которому Укрэнерго может покупать электроэнергию для покрытия технологических потерь. Теперь оператор сможет покупать ее не только там, где цены быстро и существенно меняются, но и на специальных торгах по более прогнозируемым и часто более низким ценам», — отметила Свириденко.

Что это значит для пользователей

Свириденко объяснила, что это значит для потребителей, в том числе для промышленных компаний. По ее словам, изменения обеспечивают более медленный рост тарифа на передачу электроэнергии и более прогнозируемые затраты для предприятий, которые работают на экспорт и создают рабочие места.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров продлил действие возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это значит, что во время отопительного сезона граждане будут платить 4,32 грн за кВт⋅ч.

Правительство также сохранило льготную цену для потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья:

— за потребление до 2 000 кВт·ч в месяц будет действовать тариф 2,64 грн за 1 кВт·ч;

— за объем, превышающий установленный лимит, цена составит 4,32 грн за кВт·ч.

