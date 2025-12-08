0 800 307 555
Энергетика
17
Правительство приняло решение, которое должно сдержать рост тарифа на электроэнергию
Кабинет Министров принял решение, направленное на сдерживание роста тарифа на передачу электроэнергии. Эта составляющая существенно влияет на общую стоимость электроэнергии для всех потребителей.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«Мы изменили механизм, по которому Укрэнерго может покупать электроэнергию для покрытия технологических потерь. Теперь оператор сможет покупать ее не только там, где цены быстро и существенно меняются, но и на специальных торгах по более прогнозируемым и часто более низким ценам», — отметила Свириденко.

Что это значит для пользователей

Свириденко объяснила, что это значит для потребителей, в том числе для промышленных компаний. По ее словам, изменения обеспечивают более медленный рост тарифа на передачу электроэнергии и более прогнозируемые затраты для предприятий, которые работают на экспорт и создают рабочие места.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров продлил действие возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это значит, что во время отопительного сезона граждане будут платить 4,32 грн за кВт⋅ч.
  • Правительство также сохранило льготную цену для потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья:
— за потребление до 2 000 кВт·ч в месяц будет действовать тариф 2,64 грн за 1 кВт·ч;
— за объем, превышающий установленный лимит, цена составит 4,32 грн за кВт·ч.
Энергетика
