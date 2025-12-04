Турция на год продлила контракты на импорт газа из россии
Турция заключила соглашение о продлении на один год контрактов с россией на импорт газа общим объемом 22 млрд кубометров.
Об этом на пресс-конференции сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, сообщает Reuters.
Газовые контракты с россией
Глава турецкого Минэнерго заявил, что государственная компания Botas «заключила контракт» с российским Газпромом.
«Они продолжат получать поставки от Газпрома и в следующем году. Но мы сосредотачиваемся на более краткосрочной перспективе <…> например, на одном годе», — сказал Байрактар.
Турция, являющаяся последним крупным рынком российского природного газа в Европе, постепенно сокращает долю поставок из россии в своем газовом балансе, которая снизилась до менее 40%. Срок действия двух контрактов Анкары с Газпромом истекает в конце года.
СПГ с США и новые соглашения
Отдельно Турция подписала ряд соглашений о закупке СПГ с длительным сроком хранения, значительную часть которого будут поставлять из США.
Министр также сообщил, что Турция ведет переговоры с Ираном по контракту на импорт 10 млрд кубометров газа, срок которого истекает в июле 2026 года. По его словам, часть переговоров касается увеличения объемов туркменского газа, импортируемого Турцией через Иран.
«Мы хотели бы увеличить объемы поступающего туркменского газа через соглашение об обмене», — сказал Байрактар.
Чиновник добавил, что в этом году Турция подписала с Туркменистаном годовое соглашение на поставку 1,3 млрд кубометров газа через Иран. Импорт за этот год составляет около 0,5 млрд кубометров.
Турция также планирует инвестировать в американские газодобывающие мощности, чтобы обеспечить выполнение своих обязательств по закупке в 1500 партий сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов в течение следующих 15 лет, сказал Байрактар.
«Чтобы застраховать нашу позицию и создать полную цепочку создания стоимости, мы рассматриваем возможность инвестирования в добычу на американском рынке», — сказал он.
Байрактар рассказал, что государственная компания TPAO вела переговоры с американскими энергетическими гигантами, включая Chevron и Exxon. Он предположил, что сделка может быть заключена в следующем месяце.
В этом году США стали четвертым по величине поставщиком газа в Турцию с объемом 5,5 млрд кубометров и долей 14%.
В ближайшие несколько лет Турция планирует добавить еще два судна для регазификации СПГ (FSRU), чтобы увеличить свою пропускную способность СПГ, а позже может сдать их в аренду Марокко и другим странам, сказал Байрактар.
В настоящее время у страны есть три FSRU и два наземных терминала для газификации СПГ, которые способны поставлять более 50 млрд кубометров газа в жидком состоянии.
Планы по атомной энергетике
Турция планирует строительство еще двух атомных электростанций на фоне ожидания значительного роста потребления электроэнергии. Анкара проводит отдельные переговоры с южнокорейской компанией KEPCO и канадской компанией AtkinsRealis по строительству этих АЭС.
По словам Байрактара, американская компания Westinghouse выразила интерес к участию в строительстве второй АЭС вместе с KEPCO.
Westinghouse может принять участие в этом проекте, — сказал Байрактар.
Он добавил, что Турция рассматривает возможность пригласить к проекту в течение ближайших нескольких месяцев некоторых финансовых инвесторов, в частности, компанию Emirates Nuclear Energy Company из ОАЭ.
Министр отметил, что Турция также выступает посредником по делу освобождения 2 млрд долл. российских средств, которые «застряли» в банке JP Morgan на Уолл-стрит и которые будут использованы для завершения строительства АЭС Akkuyu, возведенной российской компанией «Росатом» на южном побережье Турции.
