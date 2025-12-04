В «Нафтогазе» назвали ключевые факторы, которые позволят Украине пройти отопительный сезон
Внутренняя добыча газа, его импорт, а также работа с подземными хранилищами (ПХГ) должны позволить Украине пройти отопительный сезон.
Об этом заявил коммерческий директор «Группы «Нафтогаз» Сергей Федоренко в ходе брифинга.
Коммерческий директор «Группы «Нафтогаз» назвал три ключевых фактора успеха.
«Текущий импорт — это 26 (млн куб. м в день. — Ред.), в прошлом месяце он был на уровне 21, то есть увеличение уже произошло. Это произошло за счет нашего контрактования, за счет рыночной ситуации и индустрии, которая тоже страхует так называемый хедж и свои риски непоставки газа», — отметил Федоренко.
По его словам, внутренняя добыча, импорт, а также работа с подземными хранилищами — это система, которая позволит Украине пройти отопительный сезон стабильно.
«Поэтому импорт уже расет за счет увеличения импорта и группы „Нафтогаз“, и частных игроков», — добавил он.
Справка Finance.ua:
- Кабинет Министров продлил действие возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это значит, что во время отопительного сезона граждане будут платить 4,32 грн за кВт⋅ч.
- Правительство также сохранило льготную цену для потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья:
— за потребление до 2 000 кВт·ч в месяц будет действовать тариф 2,64 грн за кВт·ч;
— за объем, превышающий установленный лимит, цена составит 4,32 грн за кВт·ч.
