Размер штрафов за размещение генератора на балконе

Согласно требованиям правил пожарной безопасности и для того, чтобы люди не отравились продуктами сгорания топлива из генератора, эти устройства категорически запрещено устанавливать внутри жилых помещений, например, в квартирах, домах, а также в подвалах, гаражах, подъездах, на чердаках.

Также бытовые генераторы нельзя ставить в закрытых помещениях.

Об этом рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры информационно-измерительных технологий и энергетического менеджмента Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Андрей Яворский, а адвокат ОА EvrikaLaw Ольга Брус объяснила, как наказывают граждан, которые ставят эти приборы в неустановленных местах.

Почему нельзя ставить генератор на балконе

«Генераторы запрещено ставить на балконах и не важно, какой именно балкон — закрытый или нет, потому что, во-первых, мы имеем дело с устройством, в котором есть воспламеняющееся топливо, а во-вторых, продукты его сгорания могут попасть в жилище», — поделился Яворский.

Собеседник добавил, что из-за наличия топлива значительно возрастает риск пожара, а продукты его сгорания могут спровоцировать отравление разной степени тяжести (все зависит от уровня концентрации ядовитых веществ в воздухе).

По словам эксперта, ни один из генераторов, использующий любое легковоспламеняющееся топливо, нельзя ставить на балконе. Но выход есть, говорит он:

«Есть отличная альтернатива генераторам — это портативная зарядная станция».

Эксперт подчеркнул, что эту станцию ​​можно поставить дома, но ее не желательно ставить на балконе, поскольку она будет находиться в зоне воздействия низких температур, и это нехорошо для аккумуляторов (они портятся, уменьшается объем энергии, которую они могут хранить).

«Если отключения электроснабжения длятся примерно 4 часа в день, то пользователям будет достаточно для резервного питания зарядной станции. Конечно, если выключения продолжаются 18 часов или несколько суток, тогда, конечно, нужно использовать генераторы», — отметил доцент.

Где можно устанавливать генератор

Согласно правилам пожарной безопасности, генераторы можно устанавливать на специально подготовленных открытых площадках.

«Поверхность, на которую устанавливается устройство, должна быть прочная, поскольку он вибрирует и может опрокинуться. Очень желательно, чтобы для него была бетонная основа. Также его можно установить на бетонную плитку», — сказал он.

По его словам, очень желательно, чтобы над устройством был навес, который будет защищать его от осадков. «Но при этом навес должен не мешать выходу газов», — указал он.

Какой штраф

«Штраф за такое правонарушение для рядовых граждан составляет от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов (т.е. от 1700 до 3400 гривен).

Это предусмотрено статьей 175 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение установленных законодательством требований пожарной и техногенной безопасности)", — указала адвокат Ольга Брус.

Эксперт добавила, что если лицо впервые совершило такое правонарушение, то он заплатит минимальный штраф, и должен устранить причину его наложения. «В том случае, если это совершено повторно в течение года, то размер суммы штрафа увеличится и будет близким к самой высокой», — поделилась эксперт.

По ее словам, если сотрудники ГСЧС не могут повлиять на нарушителя штрафами, тогда можно «подключать» и органы полиции, так как его действия мешают общественному порядку (есть сильные шум и вибрация) и могут причинить значительный ущерб (возможен пожар).

