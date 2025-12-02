0 800 307 555
Тарифы на распределение газа для операторов в 2026 году могут возрасти более чем на 70%

Энергетика
46
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует рассмотреть новые тарифы на распределение природного газа для Операторов газораспределительных сетей на 2026 год.
Об этом сообщает ExPro.
Тарифы для бытовых потребителей остаются без изменений, поскольку в Украине действует мораторий на повышение тарифов в течение военного положения и в течение 6 месяцев после его завершения.

Как рассчитывают тарифы

Расчеты выполнены согласно методике, в которой учтены отчетные данные операторов за предыдущие годы и прогнозные объемы распределения газа на 2026 год.
В расчетах учтены расходы на содержание сетей, технологические потери, учет газа, прогнозируемые затраты на зарплаты, топливно-энергетические ресурсы, обслуживание сетей и капитальные инвестиции для стабильной работы системы.
Для регионов со значительным сокращением заказанной мощности распределения, в частности, в районах, пострадавших от боевых действий, тарифные показатели могут изменяться в зависимости от фактических условий. Механизм предполагает возмещение затрат и обеспечение стабильного функционирования сетей.

Когда могут утвердить новые тарифы

НКРЭКУ примет решение после проведения публичного обсуждения. Окончательные тарифы могут отличаться от обнародованных сейчас.
Во избежание резкого повышения тарифов и обеспечения операторов ресурсами для стабильной работы сетей предлагается поэтапное увеличение стоимости услуг с 1 января и с 1 апреля 2026 года.

Как изменятся тарифы

Самый низкий тариф на распределение будет сохраняться в Харьковском городском филиале Газораспределительных сетей Украины. Он составит 0,65 грн. за куб м без НДС с 1 января и 0,78 грн. за куб м без НДС с 1 апреля 2026 года. Общий рост составит 80%.
Самый высокий тариф в 2026 году будет у ЧАО «Гадячгаз». Он составит 3,16 грн. за куб м без НДС с 1 января и 3,95 грн. за куб м без НДС с 1 апреля. Общий рост будет составлять 98%.
Наибольший рост ожидается в Днепропетровском филиале «Газораспределительных сетей Украины». Тариф увеличится до 3,66 грн за куб м без НДС с 1 апреля 2026 года, что в 2,9 раза больше действующего показателя.
Наименьшее увеличение будет у Закарпатского филиала «Газораспределительных сетей Украины». Тариф вырастет до 2,48 грн за куб м без НДС с 1 апреля 2026 года, что на 25% больше действующего тарифа.
В среднем, тарифы на распределение природного газа в Украине планируется повысить на 76% с 1 апреля 2026 года.
По материалам:
ExPro
