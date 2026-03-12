Цены на нефть резко растут, несмотря на высвобождение исторических резервов
Цены на нефть сегодня утром снова превысили отметку в 100 долларов за баррель, поскольку Тегеран усиливает свои атаки на энергетическую инфраструктуру по всему Ближнему Востоку, несмотря на то, что правительства удваивают усилия защиты потребителей, бизнеса и их экономик от последствий войны с Ираном.
Несколько нефтяных танкеров были атакованы ночью в Ормузском проливе и окрестных водах, а Ирак приостановил операции на своих нефтяных терминалах после нападения на порт Басра рано утром в четверг.
Как пишет euronews, иранские репрессии поставили под сомнение смягчающий эффект мер, предпринятых правительствами в среду для сдерживания недавнего роста цен на нефть.
Европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис предупредил в утренней программе Europe Today, что продолжение и эскалация конфликта может повлечь за собой «стагфляционный шок в Европе».
«Экономическое влияние нынешнего кризиса на Ближнем Востоке будет в значительной степени зависеть от продолжительности и масштабов конфликта. Поэтому в определенном смысле, если мы достигнем быстрой деэскалации, влияние может быть ограничено. Если она затянется, это может создать стагфляционный шок для европейской экономики, поскольку высокие цены на энергоносители приводят к более широкой инфляции и негативно влияют на рост», — заявил Домбровскис в интервью нашему корреспонденту Марии Тадео.
На вопрос, почему решение об высвобождении стратегических резервов нефти не сразу успокоило волатильность рынка, Домбровскис отметил, что эти резервы еще не поступили на рынок.
В среду 32 члена Международного энергетического агентства (МЭА) договорились совместно высвободить рекордные 400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. Это крупнейший чрезвычайный выброс в истории, более чем вдвое превышающий 182 миллиона баррелей, освобожденных после войны россии с Украиной. Мои коллеги из нашей бизнес-команды знают все подробности.
Лидеры стран G7, включая президента США Дональда Трампа, также провели виртуальную встречу в среду, на которой президент Франции Эммануэль Макрон призвал к быстрому возобновлению судоходства через Ормузский пролив и намекнул на дипломатический подход, чтобы избежать ограничений на экспорт нефти и газа.
«Я хочу сотрудничать с третьими сторонами, чтобы избежать каких-либо ограничений на экспорт нефти и газа, которые могут дестабилизировать рынок и создать большую волатильность», — подчеркнул Макрон. Однако последний удар Ирана по производству энергии в четверг затмил просьбу Макрона.
Макрон также заявил, что партнеры G7 согласились , что ситуация «не оправдывает отмену каких-либо санкций» в отношении россии, несмотря на то, что на прошлой неделе Соединенные Штаты предоставили 30-дневный отказ от продажи и поставок в Индию находящейся под санкциями российской нефти с танкеров.
Министр финансов США Скотт Бессент назвал этот шаг «преднамеренно краткосрочным», однако в Европе растет обеспокоенность тем, что дальнейшая эскалация войны с Ираном может поставить под угрозу санкции против россии.
Президент Комиссии Урсула фон дер Ляен вчера утром в своем выступлении перед Европейским парламентом в Страсбурге предостерег от возвращения к российской нефти и газу, отметив, что это будет «стратегической ошибкой».
Позже в среду президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что ослабление санкций будет равносильно «прощению россии» за ее преступление агрессии.
