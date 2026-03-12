Цены на нефть резко растут, несмотря на высвобождение исторических резервов Сегодня 20:22 — Энергетика

Цены на нефть сегодня утром снова превысили отметку в 100 долларов за баррель, поскольку Тегеран усиливает свои атаки на энергетическую инфраструктуру по всему Ближнему Востоку, несмотря на то, что правительства удваивают усилия защиты потребителей, бизнеса и их экономик от последствий войны с Ираном.

Несколько нефтяных танкеров были атакованы ночью в Ормузском проливе и окрестных водах, а Ирак приостановил операции на своих нефтяных терминалах после нападения на порт Басра рано утром в четверг.

Как пишет euronews , иранские репрессии поставили под сомнение смягчающий эффект мер, предпринятых правительствами в среду для сдерживания недавнего роста цен на нефть.

Европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис предупредил в утренней программе Europe Today, что продолжение и эскалация конфликта может повлечь за собой «стагфляционный шок в Европе».

«Экономическое влияние нынешнего кризиса на Ближнем Востоке будет в значительной степени зависеть от продолжительности и масштабов конфликта. Поэтому в определенном смысле, если мы достигнем быстрой деэскалации, влияние может быть ограничено. Если она затянется, это может создать стагфляционный шок для европейской экономики, поскольку высокие цены на энергоносители приводят к более широкой инфляции и негативно влияют на рост», — заявил Домбровскис в интервью нашему корреспонденту Марии Тадео.

На вопрос, почему решение об высвобождении стратегических резервов нефти не сразу успокоило волатильность рынка, Домбровскис отметил, что эти резервы еще не поступили на рынок.

высвободить рекордные 400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. В среду 32 члена Международного энергетического агентства (МЭА) договорились совместноиз стратегических резервов. Это крупнейший чрезвычайный выброс в истории , более чем вдвое превышающий 182 миллиона баррелей, освобожденных после войны россии с Украиной. Мои коллеги из нашей бизнес-команды знают все подробности.

Лидеры стран G7, включая президента США Дональда Трампа, также провели виртуальную встречу в среду, на которой президент Франции Эммануэль Макрон призвал к быстрому возобновлению судоходства через Ормузский пролив и намекнул на дипломатический подход, чтобы избежать ограничений на экспорт нефти и газа.

«Я хочу сотрудничать с третьими сторонами, чтобы избежать каких-либо ограничений на экспорт нефти и газа, которые могут дестабилизировать рынок и создать большую волатильность», — подчеркнул Макрон. Однако последний удар Ирана по производству энергии в четверг затмил просьбу Макрона.

Макрон также заявил, что партнеры G7 согласились , что ситуация «не оправдывает отмену каких-либо санкций» в отношении россии, несмотря на то, что на прошлой неделе Соединенные Штаты предоставили 30-дневный отказ от продажи и поставок в Индию находящейся под санкциями российской нефти с танкеров.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал этот шаг «преднамеренно краткосрочным», однако в Европе растет обеспокоенность тем, что дальнейшая эскалация войны с Ираном может поставить под угрозу санкции против россии.

Президент Комиссии Урсула фон дер Ляен вчера утром в своем выступлении перед Европейским парламентом в Страсбурге предостерег от возвращения к российской нефти и газу, отметив, что это будет «стратегической ошибкой».

Позже в среду президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что ослабление санкций будет равносильно «прощению россии» за ее преступление агрессии.

