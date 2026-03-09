0 800 307 555
Экономические последствия войны США против Ирана уже вышли за пределы Ближнего востока — Bloomberg

Экономические последствия войны на Ближнем Востоке стали распространяться за пределы региона. Из-за эскалации конфликта между союзом США и Израиля и Ираном нарушаются глобальные цепи поставок, растут расходы на энергоносители и транспорт.
Об этом сообщает Bloomberg.
Порты Персидского залива оказались под угрозой военных атак. Поэтому судоходство в стратегическом Ормузском проливе фактически остановилось. Этот морской коридор является одним из ключевых для мировой торговли, через него проходит примерно пятая часть глобальных поставок нефти и сжиженного природного газа.
Закрытие маршрута уже привело к резкому росту стоимости горючего и морских перевозок. Кроме того, суда не могут заходить в один из крупнейших контейнерных хабов региона, который обслуживает грузы между четырьмя континентами.
Авиагрузовые перевозки через Ближний Восток были приостановлены примерно на неделю. Даже после возобновления рейсов логистическим компаниям понадобится время, чтобы ликвидировать накопившиеся задержки.
По оценкам экспертов, временно исчезли до 18% мировых мощностей авиагрузовых перевозок. В краткосрочной перспективе тарифы на воздушные перевозки могут возрасти вдвое или даже в три раза.

Как реагируют рынки

Финансовые рынки уже реагируют на возможный рост инфляции. Колебания наблюдаются на рынках акций, облигаций и валют.
Руководитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика остается устойчивой, но ее запас прочности постепенно уменьшается.
«Мировая экономика демонстрирует значительную устойчивость, несмотря на многочисленные шоки. Но эта устойчивость снова проходит испытание, и многие страны входят в новый период неопределенности с ограниченными резервами», — отметила она.

Наибольшие риски связаны с энергетикой

Экономисты считают, что основные риски связаны с энергетическими рынками.
Больше всего от возможных перебоев могут пострадать азиатские страны, такие как Китай, Индия, Япония и Южная Корея, являющиеся основными покупателями нефти из Персидского залива.
Страны Персидского залива и Африки больше всего пострадали от сбоев в Ормузском проливе.
Страны Персидского залива и Африки больше всего пострадали от сбоев в Ормузском проливе.
В то же время аналитики отмечают, что общее влияние на мировой ВВП пока может оставаться относительно ограниченным, если конфликт не затянется.
Проблемы могут возникнуть не только на рынке энергоносителей. По оценкам Bloomberg Economics, через порты Персидского залива проходит значительная часть мировых поставок других ресурсов:
  • около 7% экспорта удобрений;
  • почти 6% драгоценных металлов;
  • более 5% алюминия и изделий из него;
  • более 4% цемента и других неметаллических материалов.
Нарушение логистики может повлиять на разные отрасли, от строительства до фармацевтической промышленности.
Розничные цены на бензин достигли самого высокого уровня при президентстве Трампа
Розничные цены на бензин достигли самого высокого уровня при президентстве Трампа
Из-за рисков безопасности многие контейнерные перевозчики приостановили бронирование на маршрутах между Азией и Ближним Востоком.
Более 100 контейнерных судов остаются в Персидском заливе и не могут покинуть регион.
Это уже привело к резкому росту загруженности портов в других частях света. К примеру, индийский порт Нава-Шева возле Мумбаи зафиксировал рост перегрузки с 10% до 64%. Также увеличивается нагрузка на порты Сингапура и Коломбо.
Экономика Персидского залива экспортировала азотные удобрения на 50 миллиардов долларов с 2020 года
Экономика Персидского залива экспортировала азотные удобрения на 50 миллиардов долларов с 2020 года
Логистические компании начали адаптировать маршруты перевозок. В частности, DHL переориентирует грузы на альтернативные аэропорты и использует наземный транспорт для доставки грузов.
Эксперты отмечают, что многие компании стали более подготовленными к таким кризисам после опыта пандемии COVID-19. Однако продолжительное обострение конфликта может создать дополнительные риски для мировой экономики.
