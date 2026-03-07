0 800 307 555
Рейтинг лучших европейских стран для жизни и работы (инфографика)

Швейцария – лучшая страна Европы для работы и жизни
Швейцария – лучшая страна Европы для работы и жизни, Фото: freepik
Лучшие страны Европы для жизни и работы — те, где отличная инфраструктура, сильные социальные системы и которые привлекают людей со всего мира. Лидером рейтинга в этом году стала Швейцария.
Об этом свидетельствует исследование аналитического ресурса RankingRoyals.
В рейтингах оценивается качество жизни (безопасность, здравоохранение, образование, инфраструктура), а также реальные ежемесячные расходы на проживание (жилье, питание и транспорт).
Лучшие европейские страны для жизни и работы
Лучшие европейские страны для жизни и работы, Инфографика: "RankingRoyals"

ТОП-10 лучших стран Европы для работы и жизни

Швейцария признана лучшей страной для жизни и работы. Среди основных преимуществ страны — стабильная экономика, высокий уровень безопасности, качественная медицинская помощь и баланс между работой и жизнью.
В среднем жители страны работают около 42 часов в неделю и имеют от 4 до 6 недель отпуска в год. Завершать рабочий день вовремя считается нормой, а не исключением.
Жизнь в Швейцарии дорогая: средние расходы в месяц для одинокого человека составляют 3 100−3 700 долларов. Аренда в Цюрихе или Женеве может достигать более 2 000 долларов, а проездной стоит около 70−90 долларов в месяц.
В то же время, зарплаты здесь значительно превышают доходы в соседних странах — обычно на 30−50% больше, чем на аналогичных должностях во Франции, Германии или Австрии.
В десятку лучших европейских стран для работы и жизни вошли:
  1. Швейцария. Качество жизни: 100. Стоимость жизни: $3,186
  2. Дания. Качество жизни: 96. Стоимость жизни: $2130
  3. Лихтенштейн. Качество жизни: 95. Стоимость жизни: $2491
  4. Ирландия. Качество жизни: 93. Стоимость жизни: $2626
  5. Люксембург. Качество жизни: 93. Стоимость жизни: $2641
  6. Исландия. Качество жизни: 92. Стоимость жизни: $3155
  7. Норвегия. Качество жизни: 92. Стоимость жизни: $2219
  8. Нидерланды. Качество жизни: 92. Стоимость жизни: $2,351
  9. Швеция. Качество жизни: 92. Стоимость жизни: $1,728
  10. Германия. Качество жизни: 91. Стоимость жизни: $1,755

Европейские страны с самыми высокими средними зарплатами

Ранее Finance.ua писал, что средняя годовая зарплата в европейских странах существенно отличается в зависимости от региона. Самые высокие доходы получают работники в Западной и Северной Европе.
Первое место занимает Люксембург, где средняя годовая зарплата на полной занятости составляет около 83 тыс. евро. Страна входит не только в число европейских, но и мировых лидеров по уровню оплаты труда.
По материалам:
Finance.ua
РаботаЕвропа
