Рейтинг лучших европейских стран для жизни и работы (инфографика)

Лучшие страны Европы для жизни и работы — те, где отличная инфраструктура, сильные социальные системы и которые привлекают людей со всего мира. Лидером рейтинга в этом году стала Швейцария.

Об этом свидетельствует исследование аналитического ресурса RankingRoyals.

В рейтингах оценивается качество жизни (безопасность, здравоохранение, образование, инфраструктура), а также реальные ежемесячные расходы на проживание (жилье, питание и транспорт).

Лучшие европейские страны для жизни и работы, Инфографика: "RankingRoyals"

ТОП-10 лучших стран Европы для работы и жизни

Швейцария признана лучшей страной для жизни и работы. Среди основных преимуществ страны — стабильная экономика, высокий уровень безопасности, качественная медицинская помощь и баланс между работой и жизнью.

В среднем жители страны работают около 42 часов в неделю и имеют от 4 до 6 недель отпуска в год. Завершать рабочий день вовремя считается нормой, а не исключением.

Жизнь в Швейцарии дорогая: средние расходы в месяц для одинокого человека составляют 3 100−3 700 долларов. Аренда в Цюрихе или Женеве может достигать более 2 000 долларов, а проездной стоит около 70−90 долларов в месяц.

В то же время, зарплаты здесь значительно превышают доходы в соседних странах — обычно на 30−50% больше, чем на аналогичных должностях во Франции, Германии или Австрии.

В десятку лучших европейских стран для работы и жизни вошли:

Швейцария. Качество жизни: 100. Стоимость жизни: $3,186 Дания. Качество жизни: 96. Стоимость жизни: $2130 Лихтенштейн. Качество жизни: 95. Стоимость жизни: $2491 Ирландия. Качество жизни: 93. Стоимость жизни: $2626 Люксембург. Качество жизни: 93. Стоимость жизни: $2641 Исландия. Качество жизни: 92. Стоимость жизни: $3155 Норвегия. Качество жизни: 92. Стоимость жизни: $2219 Нидерланды. Качество жизни: 92. Стоимость жизни: $2,351 Швеция. Качество жизни: 92. Стоимость жизни: $1,728 Германия. Качество жизни: 91. Стоимость жизни: $1,755

Европейские страны с самыми высокими средними зарплатами

