0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МВФ предупредил об угрозе мировой экономики из-за войны на Ближнем Востоке

Мир
19
Директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева
Директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева
Война на Ближнем Востоке может стать серьезным испытанием для мировой экономики и повлечь за собой новые экономические потрясения.
Об этом заявила директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время конференции «Азия в 2050 году» в Бангкоке.

Мир столкнется с новыми потрясениями

По словам Георгиевой, глобальная экономика входит в период более частых и менее предполагаемых кризисов.
«Сейчас время более частых, более неожиданных потрясений. В большинстве случаев мы не можем предусмотреть их чёткий характер. Но во всех случаях мы можем приложить усилия, чтобы подготовиться к ним», — отметила она.
Читайте также
В МВФ сообщили, что внимательно следят за развитием конфликта на Ближнем Востоке. Организация учтет текущую ситуацию при подготовке следующего прогноза мировой экономики, который планируется обнародовать в апреле.

Потенциальные последствия для экономик

По оценке МВФ затяжной конфликт может повлиять на цены на энергоносители, настроения финансовых рынков, темпы экономического роста и уровень инфляции.
В этом случае перед правительствами и экономическими регуляторами могут возникнуть новые вызовы в сфере экономической политики.
«Чем быстрее эта беда закончится, тем лучше для всего мира», — заявила глава МВФ.
По материалам:
НВ
ЭкономикаМВФ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems