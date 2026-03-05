МВФ предупредил об угрозе мировой экономики из-за войны на Ближнем Востоке
Война на Ближнем Востоке может стать серьезным испытанием для мировой экономики и повлечь за собой новые экономические потрясения.
Об этом заявила директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время конференции «Азия в 2050 году» в Бангкоке.
Мир столкнется с новыми потрясениями
По словам Георгиевой, глобальная экономика входит в период более частых и менее предполагаемых кризисов.
«Сейчас время более частых, более неожиданных потрясений. В большинстве случаев мы не можем предусмотреть их чёткий характер. Но во всех случаях мы можем приложить усилия, чтобы подготовиться к ним», — отметила она.
В МВФ сообщили, что внимательно следят за развитием конфликта на Ближнем Востоке. Организация учтет текущую ситуацию при подготовке следующего прогноза мировой экономики, который планируется обнародовать в апреле.
Потенциальные последствия для экономик
По оценке МВФ затяжной конфликт может повлиять на цены на энергоносители, настроения финансовых рынков, темпы экономического роста и уровень инфляции.
В этом случае перед правительствами и экономическими регуляторами могут возникнуть новые вызовы в сфере экономической политики.
«Чем быстрее эта беда закончится, тем лучше для всего мира», — заявила глава МВФ.
