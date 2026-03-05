МВФ предупредил об угрозе мировой экономики из-за войны на Ближнем Востоке Сегодня 20:23 — Мир

Директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева

Война на Ближнем Востоке может стать серьезным испытанием для мировой экономики и повлечь за собой новые экономические потрясения.

Об этом заявила директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время конференции «Азия в 2050 году» в Бангкоке.

Мир столкнется с новыми потрясениями

По словам Георгиевой, глобальная экономика входит в период более частых и менее предполагаемых кризисов.

«Сейчас время более частых, более неожиданных потрясений. В большинстве случаев мы не можем предусмотреть их чёткий характер. Но во всех случаях мы можем приложить усилия, чтобы подготовиться к ним», — отметила она.

Читайте также События вокруг Ирана: в какую цену они могут обойтись всем участникам и миру в целом

В МВФ сообщили, что внимательно следят за развитием конфликта на Ближнем Востоке. Организация учтет текущую ситуацию при подготовке следующего прогноза мировой экономики, который планируется обнародовать в апреле.

Потенциальные последствия для экономик

По оценке МВФ затяжной конфликт может повлиять на цены на энергоносители, настроения финансовых рынков, темпы экономического роста и уровень инфляции.

В этом случае перед правительствами и экономическими регуляторами могут возникнуть новые вызовы в сфере экономической политики.

«Чем быстрее эта беда закончится, тем лучше для всего мира», — заявила глава МВФ.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.