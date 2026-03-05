0 800 307 555
Более 40 миллиардов евро: потери от туризма из-за войны на Ближнем Востоке

Мир
Для туристической отрасли Ближнего Востока и региона Персидского залива последствия конфликта, по прогнозам, будут весомыми.
Эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном погрузила туристическую отрасль на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в хаос.
Об этом пишет Euronews.
Правительства дали рекомендации по запрету любых поездок, кроме необходимых для таких стран, как Израиль, ОАЭ и Катар, широкий коридор воздушного пространства в регионе остается закрытым.
Путешественники, которые сейчас находятся в таких туристических центрах, как Дубай и Доха, пытаются вернуться домой ограниченным количеством выполняемых сейчас спасательных рейсов.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что кампания в Иране, по прогнозам, продлится от четырех до пяти недель, но может «длиться гораздо дольше».
Рост напряженности, похоже, задушит недавний значительный рост туризма на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, но будет ли это временно или навсегда еще предстоит выяснить.
Ибрагим Халед, руководитель отдела маркетинга Middle East Travel Alliance, компании B2B, которая сотрудничает с международными туроператорами и туристическими агентами в регионе говорит: «Мы наблюдаем стабильный рост [количества посетителей] из года в год, особенно учитывая все новые инвестиции в происходящий в Euro Europe. Саудовская Аравия сейчас составляет около 10%, но она невероятно быстро растет с момента открытия для туристического сектора в 2019 году. Это, безусловно, наше самое интересное и перспективное направление».
«О местах, которые правительства США и Великобритании внесли в списки запрещенных для путешествий или перелетов, мы, к сожалению, наблюдаем множество отмененных рейсов», — говорит Халед.
В новом отчете Tourism Economics опубликованы прогнозы влияния войны на региональный туризм, соответствующие прогнозам туристического альянса.
«Мы оцениваем, что количество иммигрантов на Ближний Восток может сократиться на 11−27% в годовом исчислении в 2026 году из-за конфликта по сравнению с нашим декабрьским прогнозом, который предполагал рост на 13%», — заявили директор по глобальному прогнозированию Хелен Макдермотт и старший экономист Джесси Смит. — В абсолютном выражении это означает снижение количества иностранных посетителей на 23−38 миллионов по сравнению с нашим базовым/предыдущим прогнозом и потерю расходов посетителей на сумму от 34 до 56 миллиардов долларов (29−48 миллиардов евро). Это включает ожидаемое влияние на настроения, которое будет продолжаться после непосредственного конфликта".
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Путешествия
Место для вашей рекламы
