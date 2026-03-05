0 800 307 555
Суд обязал администрацию Трампа вернуть импортерам $130 млрд за незаконные пошлины

Судья американского Федерального суда по международной торговле Ричард Итон приказал администрации президента страны Дональда Трампа начать возвращение импортерам более $130 млрд, полученных в результате введения в прошлом году глобальных пошлин.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Верховный суд признал пошлины незаконными

В феврале Верховный суд США признал незаконным решение Трампа о введении в 2025 году пошлин на импорт товаров из большинства стран.
Судьи пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства права вводить такие пошлины.
Вслед за этим множество компаний обратились с исками в суд, присоединившись к сотням других, подавших иски еще до решения Верховного суда. В общей сложности зарегистрировано более 2 тыс. исков, в том числе от FedEx, Costco, Goodyear, Pandora и Barnes & Noble.

Суд приказал вернуть уплаченные пошлины

Итон распорядился, чтобы Погранично-таможенная служба США возместила пошлины, перечислив первоначальный размер выплат за исключением аннулированных пошлин.
Ожидается, что администрация Трампа подаст апелляцию на решение судьи, чтобы оно не вступило в силу немедленно. В среду представитель Минюста попросил Итона отложить вступление в силу решения на время обжалования, но получил отказ.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
ПошлинаТарифыСШАТрамп
