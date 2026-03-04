Ситуация на Ближнем Востоке: прогнозы для мировой и европейской экономик Сегодня 21:00 — Мир

Военные действия на Ближнем Востоке, в случае потери контроля над ситуацией и затягивания конфликта во времени, могут существенно изменить состояние и конфигурацию мировой экономики, прежде всего европейской и азиатской, не говоря уже о потенциальных серьезных последствиях гуманитарного или миграционного характера.

В то же время, несмотря на то, что Иран — большая страна со значительными природными ресурсами и ядерными накоплениями, он сейчас находится в глубоком экономическом и социальном кризисе.

Если военная операция более сильных стран, прежде всего США и Израиля, пройдет быстро и эффективно, мир, вероятно, не испытает значительных потрясений, в частности в сфере экономики.

Прогнозы

Аналитики EU Perspectives не так оптимистичны, как украинские эксперты. Так, по их мнению, около десятой части нефти ЕС до сих пор транспортируется по тому же Ормузскому проливу и реакция и ситуация на рынках Европы может быть довольно драматичной.

Также по их утверждениям, уязвимость Европы от сжиженного газа не является такой абстрактной: примерно 10% его импорта проходит из Катара через тот же пролив. Среди стран-импортеров этой продукции Италия, Бельгия и Польша, экономики которых больше всего зависят от поставок сжиженного газа.

Что касается динамики неэнергетических рынков, аналитики EU Perspectives прогнозируют существенное усиление инфляционных процессов в странах Европейского Союза. В своих оценках, они ссылаются на сценарные расчеты Европейского центрального банка, подготовленные в декабре 2025 года.

Согласно этим прогнозам, повышение мировых цен на нефть на 14% могло бы вызвать рост инфляции в еврозоне примерно на 0,5 процентного пункта. В то же время, фактическая динамика цен на энергоносители, как отмечается, существенно превышает заложенные в этом сценарии параметры, что потенциально усиливает инфляционное давление на экономики региона.

Индекс потребительских цен

«Индекс потребительских цен в еврозоне, ранее прогнозировавшийся на уровне свыше 2,2%, может возрасти до 3,0−3,5% уже к третьему кварталу 2026 года, что фактически нивелирует значительную часть достигнутой в 2025 году дезинфляции. Ожидается также повторный рост цен на продовольствие, поскольку повышение стоимости удобрений будет стимулировать удорожание пшеницы и мясной продукции.

Какие экономики уязвимы

Наиболее уязвимыми остаются экономики Германии, Италии и Польши, которые сильно зависят от углеводородов в секторе тяжелой промышленности.

Франция и Испания могут частично смягчить последствия ценового шока благодаря развитым мощностям в сфере ядерной и возобновляемой энергетики, отмечают аналитики EU Perspectives.

Украина

Все эти глобальные события также отразятся на экономике и уровне инфляции. По оценкам аналитика консалтинговой компании «Нафторинок» Александра Сиренко, в случае дальнейшего роста мировых цен на нефть цены горючего на украинских АЗС также будут расти; напротив, при снижении стоимости сырья они будут падать.

Такая динамика будет непосредственно влиять на рост цен как на продукты питания, так и на непродовольственные товары. В то же время, отечественные эксперты пока не могут предоставить точных цифровых прогнозов относительно объемов этого влияния.

Можно утверждать, что эти события почти не будут оказывать негативного влияния на экономики стран западного полушария.

В то же время потенциальную экономическую выгоду в случае затягивания конфликта могут получить Соединенные Штаты. В частности, они смогут частично заместить поставки сжиженного природного газа из таких стран, как Катар, и увеличить объемы поставок в страны Европейского Союза.

