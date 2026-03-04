Война на Ближнем Востоке — элита платит до 350 тыс. долларов за эвакуацию Сегодня 19:48 — Мир

Самолет в аэропорту Дубая

До обострения ситуации на Ближнем Востоке аэропорты Дубая каждый день обслуживали сотни тысяч пассажиров и оставались одним из ключевых транзитных узлов мира. Однако из-за ракетных ударов и закрытий воздушных коридоров полеты фактически остановились, а ущерб для авиации и смежных отраслей измеряется сотнями миллионов долларов в сутки.

Аэропорты Дубая остановили работу

До начала конфликта дубайские аэропорты ежедневно обслуживали около 260 тысяч пассажиров. После того, как иранские ракеты начали пересекать ключевые воздушные коридоры, Международный аэропорт Дубая (DXB) и международный аэропорт Аль-Мактум фактически прекратили работу. Авиакомпании были вынуждены отменить сотни рейсов.

В 2023 году DXB обслужил 87 млн ​​пассажиров, а в первом квартале 2025 года — 23,4 миллиона. В среднем это 260−270 тыс. путешественников в день. 3 января 2026 года аэропорт зафиксировал рекорд — 324 тыс. пассажиров в сутки.

Сотни миллионов долларов потерь ежедневно

Остановка полетов означает падение доходов от аэропортовых сборов, duty free и концессий. Потери понесут и базовые перевозчики — flydubai, Emirates, а также более 100 иностранных авиакомпаний, выполнявших рейсы из и в Дубай.

В материале отмечается, что 24-часовой простой может стоить «от нескольких сотен миллионов до, возможно, более 1 млрд долларов».

С учетом влияния на авиакомпании, грузовые перевозки, туризм и локальный бизнес, закрытие DXB может обходиться примерно в 1 миллион долларов в минуту.

По отраслевым оценкам, крупные хабы зарабатывают в среднем от 40 до 70 долларов на пассажира. Если применить эти показатели к обычному ежедневному трафику DXB, только аэропорт и терминалы могут терять от 10 до 18 млн долларов в день.

Дополнительно около 100 млн долларов ежедневного дохода может недополучать Emirates из-за перебоев. Отдельно учитываются потери гостиниц, торговых центров и ресторанов вокруг аэропорта.

Элита покидает Дубай частными самолетами

Параллельно с авиационным кризисом из Дубая массово выезжают состоятельные клиенты, традиционно формировавшие значительную часть доходов курорта.

до 350 тыс. долларов за перелет частным самолетом, чтобы покинуть регион. Как пишет Daily Mail , сверхбогатые пассажиры готовы платить

Ключевым маршрутом эвакуации стал Эр-Рияд. Аэропорт в столице Саудовской Аравии остается одним из немногих, продолжающих стабильно работать. Частные охранные компании организуют перевозку внедорожниками из Дубая в Эр-Рияд, после чего клиенты вылетают чартерными рейсами.

Среди тех, кто покидает регион, — топ-менеджеры глобальных финансовых компаний и другие состоятельные лица, которые находились на отдыхе или в командировке.

Рост спроса на экстренные перелеты подтолкнул цены вверх: рейсы из Эр-Рияда в Европу могут стоить до 350 тыс. долларов.

В столице Саудовской Аравии работает Международный аэропорт имени короля Халида (RUH), расположенный примерно в 35 км от центра города. Он имеет пять пассажирских терминалов и выполняет рейсы в Европу, Америку, Азию, Ближний Восток и Африку.

Кроме того, в Саудовской Аравии упрощены визовые правила: граждане многих стран могут получить визу по прибытии, что дополнительно делает страну удобной транзитной точкой для эвакуации.

