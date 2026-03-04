0 800 307 555
Бельгия установила залог для арестованного российского танкера

Мир
20
Бельгийские военные берут на абордаж танкер Ethera. Фото: министр обороны Бельгии Тео Франкен
Бельгийские власти установили залог в размере 10 млн евро для освобождения танкера Ethera российского «теневого флота». Его задержали у побережья Остенде 1 марта.
Об этом сообщает издание HLN.

Нарушения на борту

Генеральное управление судоходства Бельгии (FPS Mobility) зафиксировало 45 нарушений на борту танкера, использовавшего фальшивый флаг Гвинеи. Помимо использования поддельных документов, инспекторы обнаружили ряд технических неисправностей судна.
После внесения залога и прохождения повторной проверки Ethera сможет снова отправиться в плавание. К тому времени экипаж из 21 человека должен оставаться на борту. Он состоит из российского капитана, семи офицеров и тринадцати других членов экипажа, в основном индийского происхождения.

Продолжительность задержания судна

Новая проверка будет проведена только после того, как судовладелец заявит, что судно полностью отвечает всем действующим правилам. «Другими словами, продолжительность задержания судна определяется по усмотрению судовладельца или собственника», — сообщили в министерстве юстиции страны.
Министр обороны Тео Франкен далее подчеркнул, что правительство принимает «решительные» меры против кораблей теневого флота рф.
По материалам:
Mind
НефтьЭкспорт нефти
