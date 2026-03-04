Норвегия заявила о возможном возобновлении дебатов по российскому газу Сегодня 13:37 — Энергетика

Норвегия заявила о возможном возобновлении дебатов по российскому газу

Обострение конфликта на Ближнем Востоке может снова активизировать дискуссию в Европейском Союзе по поводу полного запрета импорта российского природного газа.

Об этом заявил министр энергетики Норвегии Терье Осленд во время конференции в Осло, передает Reuters.

На фоне обострения ситуации цены на природный газ в Европе за неделю выросли примерно на 75% и достигли самых высоких уровней за несколько лет. Причиной стало то, что боевые действия в Иране и вокруг него повлияли на экспорт газа из Персидского залива.

Катар, один из крупнейших мировых экспортеров сжиженного природного газа, в понедельник приостановил производство.

В ЕС могут вернуться к вопросу российского газа

По словам Осленда, Европейский Союз уже заявлял о намерении полностью отказаться от российских энергоресурсов.

«ЕС четко заявил о желании освободиться от российской нефти и газа, однако события последних трех-четырех дней создали дополнительные трудности», — отметил Осленд.

Он добавил, что при нынешней геополитической ситуации дискуссия по поводу дальнейших шагов в этой сфере может возобновиться.

Планы ЕС по импорту российского газа

В прошлом месяце страны Европейского Союза окончательно приняли решение о прекращении импорта российского газа до конца 2027 года. До начала полномасштабного вторжения россии в Украину Москва была крупнейшим поставщиком газа в Европу.

Регламент запрещает:

с 25 апреля 2026 г.: краткосрочные контракты на сжиженный природный газ (СПГ);

с 17 июня 2026 г.: краткосрочные контракты на трубопроводный газ;

с 1 января 2027 г.: долгосрочные контракты на импорт СПГ;

с 30 сентября 2027 г.: импорт трубопроводного газа по долгосрочным контрактам.

