Газ в Украине подорожал на фоне войны на Ближнем Востоке

Энергетика
Цены на газ на украинском рынке за последние дни выросли на 20%, достигая 27 800 грн/тыс. куб м (с НДС) во вторник, как свидетельствуют Котировки Natural gas ExPro .
Цены на внутреннем рынке достигли наивысшего уровня за более чем полгода, с июня 2025 года. При пересчете цена газа составляет $536/тыс. куб м (без НДС) или €43,2/MWh.
Рост цен на природный газ в Украине заметно меньше, чем в Европе, где во вторник цены достигали €65,5/MWh, максимум за три года, с января 2023 года. Таким образом, сейчас газ в Европе торгуется дороже, чем в Украине.

Причины роста

Цены на газ в Украине растут под опосредованным влиянием войны на Ближнем Востоке. Напомним, в субботу 28 февраля США совместно с Ираном начали совместную военную операцию против Ирана, который в ответ атаковал объекты на Ближнем Востоке.
После начала войны нарушились мировые поставки LNG. Катар, второй по величине экспортер LNG в мире, приостановил создание и экспорт LNG. ОАЭ также не экспортирует LNG в связи с атаками Ирана на танкеры, проходящие по Ормузскому проливу.
Цены на газ
