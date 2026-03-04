В феврале Украина импортировала рекордные 1,2 млн МВт-ч электроэнергии: из каких стран больше всего
В феврале 2026 года Украина снова достигла рекордных объемов импорта электроэнергии -1,26 млн МВт-ч. По сравнению с январем 2026 года импортированные за месяц объемы выросли на 41%.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro.
Основные поставщики
Наибольшую долю в структуре импорта продолжает занимать Венгрия, 49%. Также, по сравнению с январем 2026 года, импорт электроэнергии из Венгрии вырос больше всего — почти на 54%.
В целом, несмотря на политические прогнозы, импорт электроэнергии из Венгрии и Словакии в феврале вырос до рекордных показателей за месяц. Доля Словакии — 18%. Экспорт электроэнергии в 2026 году отсутствует.
По сравнению с февралем 2025 года импорт электроэнергии вырос в 5 раз.
Поделиться новостью
Также по теме
В феврале Украина импортировала рекордные 1,2 млн МВт-ч электроэнергии: из каких стран больше всего
Долги за свет — за какую сумму неуплаты могут отрезать услугу
Какое влияние иранских угроз на нефтяные доходы рф
Индия может возобновить закупки российской нефти на фоне конфликта вокруг Ирана
Киевщина получила 282 тонны дизельного топлива от Польши
В Украине снизились цены на электроэнергию для бизнеса