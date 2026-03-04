В феврале Украина импортировала рекордные 1,2 млн МВт-ч электроэнергии: из каких стран больше всего Сегодня 09:16 — Энергетика

Венгрия обеспечила почти половину импорта электроэнергии

В феврале 2026 года Украина снова достигла рекордных объемов импорта электроэнергии -1,26 млн МВт-ч. По сравнению с январем 2026 года импортированные за месяц объемы выросли на 41%.

Основные поставщики

Наибольшую долю в структуре импорта продолжает занимать Венгрия, 49%. Также, по сравнению с январем 2026 года, импорт электроэнергии из Венгрии вырос больше всего — почти на 54%.

В целом, несмотря на политические прогнозы, импорт электроэнергии из Венгрии и Словакии в феврале вырос до рекордных показателей за месяц. Доля Словакии — 18%. Экспорт электроэнергии в 2026 году отсутствует.

По сравнению с февралем 2025 года импорт электроэнергии вырос в 5 раз.

