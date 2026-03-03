Киевщина получила 282 тонны дизельного топлива от Польши
В Киевскую область пришла партия дизельного топлива весом 282 тонны, предоставленная Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (Правительственное агентство стратегических резервов Польши).
Груз, состоявший из 5 цистерн, оперативно доставила «Укрзализныця» для дальнейшего распределения между общинами.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
«Огромная благодарность Правительству Республики Польша и Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych за поддержку и солидарность с Украиной. Эта помощь — весомый вклад в обеспечение стабильности и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения нашей области. Отдельная благодарность Укрзализныце за оперативную доставку груза — пять цистерн горючего своевременно прибыли на Киевщину».
Полученное топливо в ближайшее время будет передано территориальным общинам области для усиления их устойчивости. Прежде всего, для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры через работу резервного питания и заправки генераторов, обеспечивающих функционирование котельных, водоканалов, пунктов несокрушимости, больниц и объектов социальной сферы.
Поделиться новостью
Также по теме
Киевщина получила 282 тонны дизельного топлива от Польши
В Украине снизились цены на электроэнергию для бизнеса
Сколько нефти продала россия за годы полномасштабной войны (инфографика)
Минэнерго ищет инвесторов для государственных угольных шахт
Украинцы рассказали, как готовят жилье к возможным отключениям света
К некоторым потребителям не будут применять графики отключения света