Минэнерго ищет инвесторов для государственных угольных шахт

Трансформация угольных регионов

Министерство энергетики Украины инициирует передачу государственных шахт ГП «Львовуголь», ГП «Волыньуголь» и ГП «Добропольеуголь-добыча» в Фонд государственного имущества.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Цель этого решения — найти для предприятий ответственных инвесторов, которые проведут их техническое переоснащение, модернизируют угледобычу, что сможет обеспечить достойный уровень жизни для людей и общин.

Трансформация неперспективных шахт

Минэнерго работает над проектами трансформации неперспективных шахт — ЧАО «Шахта Надежда» и Шахта № 9 Нововолынская.

Среди намеченных задач, в частности, эффективное использование поверхности бывших шахт общинами. В первую очередь, для размещения там ЦПАУ, общежитий и других объектов для нужд людей.

Вместе с органами местного самоуправления и депутатским корпусом Министерство работает над изменениями в законодательство, чтобы обеспечить передачу на места соответствующего имущества.

Реформы призваны сделать шахтерские общества территориями благосостояния, развития, открыть перед гражданами и бизнесом перспективы обновления и роста.

