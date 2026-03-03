Минэнерго ищет инвесторов для государственных угольных шахт
Министерство энергетики Украины инициирует передачу государственных шахт ГП «Львовуголь», ГП «Волыньуголь» и ГП «Добропольеуголь-добыча» в Фонд государственного имущества.
Цель этого решения — найти для предприятий ответственных инвесторов, которые проведут их техническое переоснащение, модернизируют угледобычу, что сможет обеспечить достойный уровень жизни для людей и общин.
Трансформация неперспективных шахт
Минэнерго работает над проектами трансформации неперспективных шахт — ЧАО «Шахта Надежда» и Шахта № 9 Нововолынская.
Среди намеченных задач, в частности, эффективное использование поверхности бывших шахт общинами. В первую очередь, для размещения там ЦПАУ, общежитий и других объектов для нужд людей.
Вместе с органами местного самоуправления и депутатским корпусом Министерство работает над изменениями в законодательство, чтобы обеспечить передачу на места соответствующего имущества.
Реформы призваны сделать шахтерские общества территориями благосостояния, развития, открыть перед гражданами и бизнесом перспективы обновления и роста.
