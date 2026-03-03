0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минэнерго ищет инвесторов для государственных угольных шахт

Энергетика
15
Трансформация угольных регионов
Трансформация угольных регионов
Министерство энергетики Украины инициирует передачу государственных шахт ГП «Львовуголь», ГП «Волыньуголь» и ГП «Добропольеуголь-добыча» в Фонд государственного имущества.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Цель этого решения — найти для предприятий ответственных инвесторов, которые проведут их техническое переоснащение, модернизируют угледобычу, что сможет обеспечить достойный уровень жизни для людей и общин.

Трансформация неперспективных шахт

Минэнерго работает над проектами трансформации неперспективных шахт — ЧАО «Шахта Надежда» и Шахта № 9 Нововолынская.
Среди намеченных задач, в частности, эффективное использование поверхности бывших шахт общинами. В первую очередь, для размещения там ЦПАУ, общежитий и других объектов для нужд людей.
Читайте также
Вместе с органами местного самоуправления и депутатским корпусом Министерство работает над изменениями в законодательство, чтобы обеспечить передачу на места соответствующего имущества.
Реформы призваны сделать шахтерские общества территориями благосостояния, развития, открыть перед гражданами и бизнесом перспективы обновления и роста.
По материалам:
Finance.ua
ШахтыУгольная промышленность
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems