На приватизацию выставили единственное в Украине предприятие, занимающееся строительством шахт — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На приватизацию выставили единственное в Украине предприятие, занимающееся строительством шахт

Казна и Политика
13
На приватизацию выставили единственное в Украине предприятие, занимающееся строительством шахт
На приватизацию выставили единственное в Украине предприятие, занимающееся строительством шахт
Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизацию государственный пакет акций размером 99,6% ПАО «Укрзападуглестрой»; стартовая цена объекта — 56,7 млн грн.
Об этом пресс-служба ФГИУ сообщила в Фейсбуке.
«Фонд госимущества объявил аукцион по приватизации государственного пакета акций ПАО „Укрзападуглестрой“ в количестве 44 637 304 штук акций, что составляет 99,6667% уставного капитала общества», — говорится в сообщении.
На приватизацию выставили единственное в Украине предприятие, занимающееся строительством шахт
Аукцион состоится 25 августа 2025 года в электронной системе Prozorro.Продажи. Стартовая цена — 56 731 289 грн.
Имущество находится в городе Шептицкий, Львовская область.
Объект включает 49 ед. недвижимого имущества и инфраструктуры общей площадью 12,3 тыс. кв. м и 50 автотранспортных средств. Кроме того, у предприятия имеются 5 зарегистрированных земельных участков общей площадью 7,7656 га.
На приватизацию выставили единственное в Украине предприятие, занимающееся строительством шахт
Отмечается, что на балансе предприятия находятся объекты, не подлежащие приватизации.
Среди условий продажи объекта приватизации: погашение долгов по заработной плате и перед бюджетом в течение 6 месяцев и недопущение увольнения работников предприятия.
«Укрзападуглестрой» имеет уникальную специализацию — занимается строительством шахт, горно-промышленных объектов и транспортной инфраструктуры.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems