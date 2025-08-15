На приватизацию выставили единственное в Украине предприятие, занимающееся строительством шахт — Finance.ua

На приватизацию выставили единственное в Украине предприятие, занимающееся строительством шахт Сегодня 21:25 — Казна и Политика

На приватизацию выставили единственное в Украине предприятие, занимающееся строительством шахт

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизацию государственный пакет акций размером 99,6% ПАО «Укрзападуглестрой»; стартовая цена объекта — 56,7 млн грн.

Об этом пресс-служба ФГИУ сообщила в Фейсбуке

«Фонд госимущества объявил аукцион по приватизации государственного пакета акций ПАО „Укрзападуглестрой“ в количестве 44 637 304 штук акций, что составляет 99,6667% уставного капитала общества», — говорится в сообщении.

Аукцион состоится 25 августа 2025 года в электронной системе Prozorro.Продажи. Стартовая цена — 56 731 289 грн.

Имущество находится в городе Шептицкий, Львовская область.

Объект включает 49 ед. недвижимого имущества и инфраструктуры общей площадью 12,3 тыс. кв. м и 50 автотранспортных средств. Кроме того, у предприятия имеются 5 зарегистрированных земельных участков общей площадью 7,7656 га.

Отмечается, что на балансе предприятия находятся объекты, не подлежащие приватизации.

Среди условий продажи объекта приватизации: погашение долгов по заработной плате и перед бюджетом в течение 6 месяцев и недопущение увольнения работников предприятия.

«Укрзападуглестрой» имеет уникальную специализацию — занимается строительством шахт, горно-промышленных объектов и транспортной инфраструктуры.

