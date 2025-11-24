Налог 50% для банков: что говорят об инициативе финучреждения Сегодня 19:03 — Казна и Политика

Налог 50% для банков: что говорят об инициативе финучреждения

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту одобрить во втором чтении и в целом законопроект № 14097. Документ предусматривает введение в 2026 году ставки налога на прибыль для банков в размере 50%.

Основные положения законопроекта

Законопроект № 14097 содержит две ключевые нормы, касающиеся к банковского сектора.

Первая норма касается временного повышения ставки налога на прибыль предприятий для банков до 50% в 2026 году. Вторая норма предусматривает запрет для банков уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

Позиция Национального банка

В Национальном банке считают рискованным введение повышенной ставки налога на прибыль банков.

В Нацбанке отмечают, что ресурс банковской системы ограничен, поэтому дальнейшее применение повышенного налога может негативно отразиться на секторе и уменьшить его возможности поддерживать восстановление экономики.

Реакция банков

ПриватБанке сообщили, что позиция крупнейшего государственного банка может быть нерелевантной, поскольку основная часть доходов и прибыли учреждения по любой модели налогообложения поступает в государственный бюджет.

Представители другого государственного банка заявили, что не комментируют вопросы, связанные с налогообложением.

Председатель правления Банка Кредит Днепр Сергей Панов отметил, что ставка в размере 50% повлияет на работу финансовой системы. По его мнению, сокращение чистой прибыли снизит возможности банков по наращиванию капитала и может ограничить объемы кредитования экономики. Панов считает, что ограничение кредитования повлияет на доступность финансовых ресурсов для бизнеса и населения, а также требования к заемщикам. Он также обратил внимание на то, что повышенный налог может снизить инвестиционную привлекательность банковского сектора.

С одной стороны, банкиры беспокоятся о будущем банковской системы в Украине. С другой стороны, депутаты пытаются срочно заткнуть «дыру» в бюджете. Нардепы решают текущую проблему и совершенно не задумываются о возможных более серьезных последствиях их решений для украинской экономики.

Детальнее о внедрении 50% налога для банков рассказываем в статье: Налог 50% для банков: как решение нардепов может перекроить банковский сектор Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.