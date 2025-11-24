0 800 307 555
Налог 50% для банков: что говорят об инициативе финучреждения

Казна и Политика
Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту одобрить во втором чтении и в целом законопроект № 14097. Документ предусматривает введение в 2026 году ставки налога на прибыль для банков в размере 50%.

Основные положения законопроекта

Законопроект № 14097 содержит две ключевые нормы, касающиеся к банковского сектора.
Первая норма касается временного повышения ставки налога на прибыль предприятий для банков до 50% в 2026 году. Вторая норма предусматривает запрет для банков уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

Позиция Национального банка

В Национальном банке считают рискованным введение повышенной ставки налога на прибыль банков.
В Нацбанке отмечают, что ресурс банковской системы ограничен, поэтому дальнейшее применение повышенного налога может негативно отразиться на секторе и уменьшить его возможности поддерживать восстановление экономики.

Реакция банков

В ПриватБанке сообщили, что позиция крупнейшего государственного банка может быть нерелевантной, поскольку основная часть доходов и прибыли учреждения по любой модели налогообложения поступает в государственный бюджет.
Представители другого государственного банка заявили, что не комментируют вопросы, связанные с налогообложением.
Председатель правления Банка Кредит Днепр Сергей Панов отметил, что ставка в размере 50% повлияет на работу финансовой системы. По его мнению, сокращение чистой прибыли снизит возможности банков по наращиванию капитала и может ограничить объемы кредитования экономики. Панов считает, что ограничение кредитования повлияет на доступность финансовых ресурсов для бизнеса и населения, а также требования к заемщикам. Он также обратил внимание на то, что повышенный налог может снизить инвестиционную привлекательность банковского сектора.
С одной стороны, банкиры беспокоятся о будущем банковской системы в Украине. С другой стороны, депутаты пытаются срочно заткнуть «дыру» в бюджете. Нардепы решают текущую проблему и совершенно не задумываются о возможных более серьезных последствиях их решений для украинской экономики.
Детальнее о внедрении 50% налога для банков рассказываем в статье: Налог 50% для банков: как решение нардепов может перекроить банковский сектор Украины.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
Payment systems