Сколько денег украинцы направили на уплату военного сбора в 2025 году (инфографика)

В 2025 году украинцы направили на уплату военного сбора 163,6 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

«По оперативным данным Казначейства, в 2025 году поступления от военного сбора в общий фонд государственного бюджета составили 163,6 млрд гривен», — сказано в сообщении.

По оперативным данным Казначейства, расходы общего фонда госбюджета на безопасность и оборону в 2025 году составили почти 2,67 трлн гривен. Это означает, что на нужды обороны государство ежедневно направляло в среднем более 7,3 млрд. гривен.

Для сравнения: поступления от военного сбора по итогам 2025 г. обеспечили финансирование оборонных расходов государства в течение 22 дней. «Это дополнительные 22 дня нашей жизни, обеспечение наших защитников и защитниц, деятельности бизнеса, жизнеспособности страны», — пояснили в министерстве.

Помимо поступлений от военного сбора, на защиту Украины направлялись также и другие платежи, контролируемые налоговыми и таможенными органами, в том числе налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акциз, рентная плата, дивиденды от государственных предприятий и другие налоги и сборы, а также поступления от внутренних заимствований (ОВГЗ).

Напомним, Новый год принес изменения в уплате военного сбора, взимаемого с физических лиц-предпринимателей. Согласно законодательным нормам, для ФЛП первой, второй и четвертой групп ставка военного сбора устанавливается в размере 10% от минимальной заработной платы.

ФЛП третьей группы, как и в прошлом году, будут платить военный сбор в размере 1% от валового дохода. Для физических лиц-предпринимателей, работающих на общей системе налогообложения, и физических лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность, размер военного сбора в 2026 году составит 5% годового дохода, как это было в прошлом году. Детальнее об уплате военного сбора Finance.ua рассказывал в статье по ссылке

