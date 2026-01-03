0 800 307 555
Налоги для ФЛП в 2026 году: какие новые размеры единого налога и военного сбора — ГНС

Личные финансы
С 1 января 2026 года для физических лиц — предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок единого налога и военного сбора.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Максимальный месячный размер единого налога:

  • ФЛП 1 группы — 332,80 грн (не более 10% прожиточного минимума).
  • ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн (не более 20% минимальной зарплаты).
  • Военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп — 864,70 грн (10% минимальной заработной платы).
Размеры ставок зависят от социальных показателей, установленных на 2026 год Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год»:
  • прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3328 грн;
  • минимальная заработная плата — 8647 грн.
Именно из этих сумм рассчитываются ставки единого налога и размер военного сбора.

Единый налог

Согласно ст. 293 Налогового кодекса Украины ставки устанавливаются:
  • для 1 группы — в процентах от прожиточного минимума;
  • для 2 группы — в процентах от минимальной зарплаты.
Фиксированные ставки налога устанавливают сельские, поселковые и городские советы в зависимости от вида хозяйственной деятельности ФЛП в расчете на календарный месяц.
Повышенная ставка 15% применяется к доходам ФЛП 1−3 групп в случае:
  • превышения предельного объема дохода (подпункты 1, 2 и 3 п. 291.4 ст. 291 НКУ);
  • получения дохода от осуществления деятельности, не указанного в реестре плательщиков единого налога;
  • применения иного способа расчетов, чем разрешенные НКУ (глава 1 раздела XIV НКУ);
  • ведения запрещенных для упрощенной системы видов деятельности (кроме плательщиков единого налога третьей группы — электронных резидентов (е-резидентов));
  • ведения ФЛП 1 или 2 групп деятельности, не предусмотренной для соответствующей группы (подпункт 1 или 2 п. 291.4 ст. 291 НКУ соответственно).

Военный сбор

Для ФЛП — плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп в 2026 году ставка составляет 10% минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового (отчетного) года.
Срок оплаты — ежемесячно, не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца.
Читайте больше деталей в нашей статье-
Налоги и регулирование: что меняется с 1 января
По материалам:
Finance.ua
БизнесФЛПНалоги
Место для вашей рекламы
Payment systems