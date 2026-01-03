Налоги для ФЛП в 2026 году: какие новые размеры единого налога и военного сбора — ГНС Сегодня 12:02 — Личные финансы

Налоги для ФЛП в 2026 году: какие новые размеры единого налога и военного сбора — ГНС

С 1 января 2026 года для физических лиц — предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок единого налога и военного сбора.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Максимальный месячный размер единого налога:

ФЛП 1 группы — 332,80 грн (не более 10% прожиточного минимума).

ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн (не более 20% минимальной зарплаты).

Военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп — 864,70 грн (10% минимальной заработной платы).

Размеры ставок зависят от социальных показателей, установленных на 2026 год Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год»:

прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3328 грн;

минимальная заработная плата — 8647 грн.

Именно из этих сумм рассчитываются ставки единого налога и размер военного сбора.

Единый налог

Согласно ст. 293 Налогового кодекса Украины ставки устанавливаются:

для 1 группы — в процентах от прожиточного минимума;

для 2 группы — в процентах от минимальной зарплаты.

Фиксированные ставки налога устанавливают сельские, поселковые и городские советы в зависимости от вида хозяйственной деятельности ФЛП в расчете на календарный месяц.

Повышенная ставка 15% применяется к доходам ФЛП 1−3 групп в случае:

превышения предельного объема дохода (подпункты 1, 2 и 3 п. 291.4 ст. 291 НКУ);

получения дохода от осуществления деятельности, не указанного в реестре плательщиков единого налога;

применения иного способа расчетов, чем разрешенные НКУ (глава 1 раздела XIV НКУ);

ведения запрещенных для упрощенной системы видов деятельности (кроме плательщиков единого налога третьей группы — электронных резидентов (е-резидентов));

ведения ФЛП 1 или 2 групп деятельности, не предусмотренной для соответствующей группы (подпункт 1 или 2 п. 291.4 ст. 291 НКУ соответственно).

Военный сбор

Для ФЛП — плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп в 2026 году ставка составляет 10% минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового (отчетного) года.

Срок оплаты — ежемесячно, не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца.

Читайте больше деталей в нашей статье-

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.