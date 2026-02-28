Какие документы нужны для оформления пенсии по возрасту
За 1 месяц до достижения пенсионного возраста украинцы должны подать документы в Пенсионный фонд. Сделать это можно как лично, так и онлайн через портал ПФУ.
Об этом рассказали в Главном управлении ПФУ в Волынской области.
Какие документы требуются для оформления пенсии по возрасту
При оформлении через сервисный центр, документы должны быть поданы в оригиналах. При обращении через веб-портал с наложением КЭП необходимо приложить цветные скан-копии или фото.
Перечень документов для оформления пенсии по возрасту:
- Паспорт гражданина Украины (или ID-карта + выписка из Реестра о месте жительства);
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
- Трудовая книжка (оригинал; при наличии все книги, если их несколько);
- Документы о страховом стаже (если стаж не полностью отражен в трудовой книжке или записи оформлены с нарушениями) например: справки из архивов, справки с предприятий, приказы, договоры, лицевые счета;
- Диплом (свидетельство, аттестат) об обучении по дневной форме в высших, средних учебных заведениях;
- Военный билет для подтверждения периода службы в армии;
- Справка о зарплате — за любые 60 календарных месяцев подряд до 1 июля 2000 (после этой даты данные обычно уже есть в электронном реестре);
- Свидетельство о браке / расторжении брака / смене фамилии (если менялась фамилия, или какой-либо из документов, подтверждающий стаж, выданный на предыдущую фамилию);
- Свидетельства о рождении детей (женщинам, для подтверждения периодов ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста);
- Документы о льготном стаже работы (вредные условия, особый характер работы
и т. п.);
- Справка ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц);
- Реквизиты банковского счета (IBAN) или заявление на получение пенсии.
Какие сроки назначения пенсии в Украине
Ранее Finance.ua писал, что в Украине сроки назначения пенсии зависят от даты обращения, вида пенсии и специальных норм, действующих во время военного положения.
Пенсия по возрасту назначается:
- со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если человек обратился не позднее трех месяцев со дня достижения такого возраста;
- со дня обращения, если заявление подано позже, чем через три месяца после достижения пенсионного возраста.
Отдельно предусмотрена норма об автоматическом назначении пенсии по возрасту (без обращения лица). В таком случае выплаты стартуют со дня, наступающего за днем достижения пенсионного возраста.
Также мы уже упоминали, что на 1 марта запланирована традиционная индексация пенсий украинцев. Большинству пенсионеров выплаты проиндексируют на 12,1%. Показатель индексации на 4% превышает уровень инфляции в прошлом году.
Перерасчет произойдет автоматически, поэтому обращаться в ПФУ не нужно.
