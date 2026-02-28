Какие документы нужны для оформления пенсии по возрасту Сегодня 13:11 — Личные финансы

За 1 месяц до достижения пенсионного возраста украинцы должны подать документы в Пенсионный фонд. Сделать это можно как лично, так и онлайн через портал ПФУ.

Об этом рассказали в Главном управлении ПФУ в Волынской области.

Какие документы требуются для оформления пенсии по возрасту

При оформлении через сервисный центр, документы должны быть поданы в оригиналах. При обращении через веб-портал с наложением КЭП необходимо приложить цветные скан-копии или фото.

Перечень документов для оформления пенсии по возрасту:

Паспорт гражданина Украины (или ID-карта + выписка из Реестра о месте жительства);

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

Трудовая книжка (оригинал; при наличии все книги, если их несколько);

Документы о страховом стаже (если стаж не полностью отражен в трудовой книжке или записи оформлены с нарушениями) например: справки из архивов, справки с предприятий, приказы, договоры, лицевые счета;

Диплом (свидетельство, аттестат) об обучении по дневной форме в высших, средних учебных заведениях;

Военный билет для подтверждения периода службы в армии;

Справка о зарплате — за любые 60 календарных месяцев подряд до 1 июля 2000 (после этой даты данные обычно уже есть в электронном реестре);

Свидетельство о браке / расторжении брака / смене фамилии (если менялась фамилия, или какой-либо из документов, подтверждающий стаж, выданный на предыдущую фамилию);

Свидетельства о рождении детей (женщинам, для подтверждения периодов ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста);

Документы о льготном стаже работы (вредные условия, особый характер работы и т. п. );

); Справка ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц);

Реквизиты банковского счета (IBAN) или заявление на получение пенсии.

Какие сроки назначения пенсии в Украине

Ранее Finance.ua писал , что в Украине сроки назначения пенсии зависят от даты обращения, вида пенсии и специальных норм, действующих во время военного положения.

Пенсия по возрасту назначается:

со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста, если человек обратился не позднее трех месяцев со дня достижения такого возраста;

со дня обращения, если заявление подано позже, чем через три месяца после достижения пенсионного возраста.

Отдельно предусмотрена норма об автоматическом назначении пенсии по возрасту (без обращения лица). В таком случае выплаты стартуют со дня, наступающего за днем ​​достижения пенсионного возраста.

Также мы уже упоминали , что на 1 марта запланирована традиционная индексация пенсий украинцев. Большинству пенсионеров выплаты проиндексируют на 12,1%. Показатель индексации на 4% превышает уровень инфляции в прошлом году.

Перерасчет произойдет автоматически, поэтому обращаться в ПФУ не нужно.

