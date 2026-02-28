0 800 307 555
Риски «продажи» авто по доверенности

Передали авто «по доверенности» и потеряли контакты: что делать и как избежать проблем
Передали авто «по доверенности» и потеряли контакты: что делать и как избежать проблем, Фото: freepik
Часто граждане «продают» авто «по доверенности», а затем теряют контакт с доверенным лицом. При этом все штрафы и уведомления продолжают поступать на имя владельца. Эксперты отмечают, что доверенность не передает право собственности на авто, а владельцем остается тот, на кого транспортное средство зарегистрировано.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Какие права дает доверенность

Доверенность — это письменный документ, удостоверенный нотариусом, уполномочивающий другое лицо выполнять определенные действия от вашего имени. Однако она не дает права собственности.
Даже если вы передали авто по доверенности, владельцем транспортного средства остается тот, кто указан в свидетельстве о регистрации.
Право собственности переходит после заключения договора купли-продажи и перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД.

Кто ответственен за штрафы и нарушения ПДД

Если доверенное лицо нарушит правила дорожного движения или получает штрафы по автоматической видеофиксации, ответственность возлагается на владельца авто, а не на пользующегося транспортным средством по доверенности.
«Если же после оформления доверенности вы потеряли контакт с доверенным лицом, важно знать: в сервисных центрах МВД невозможно получить контактные данные представителя, информацию о его местонахождении или какие-то другие персональные данные, поскольку он не обращался в ТСЦ МВД для перерегистрации транспортного средства», — пояснили специалисты.
В МВД подчеркивают, что единственный законный способ передачи права собственности — заключить договор купли-продажи и перерегистрировать транспортное средство в сервисном центре.
Это гарантирует защиту от штрафов, недоразумений и возможных правовых последствий в будущем.
По материалам:
Finance.ua
Авто
