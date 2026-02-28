0 800 307 555
В ЕС снизились продажи новых легковых авто

Технологии&Авто
15
Рынок новых легковушек ЕС
Рынок новых легковушек ЕС, Фото: freepik
В январе 2026 года рынок новых легковых автомобилей в ЕС уменьшился в годовом исчислении почти на 4% - до 799,6 тыс. ед.
Об этом свидетельствуют данные АСЕА, сообщает «Укравтопром».

Какой тип авто стал самым популярным

Регистрации гибридных электромобилей охватили 38,6% рынка, оставаясь излюбленным выбором потребителей в ЕС.
Доля электромобилей на рынке ЕС составила 19,3%, по сравнению с 14,9% годом ранее.
В то же время, совокупная доля рынка бензиновых и дизельных авто снизилась до 30,1% с 39,5% в январе 2025 года.
Регистрация новых автомобилей в Евросоюзе по источнику питания:
  • Гибриды (HEV) — 308 364 ед. (+6%);
  • Бензиновые авто — 175989 ед. (-28%);
  • Электромобили (BEV) — 154230 ед. (+24%);
  • Плагин-гибриды — 78741 ед. (+29%);
  • Дизельные — 64550 ед. (-22%);
  • Остальные — 17750 ед. (-36%).
По материалам:
Finance.ua
АвтоЕСУкравтопром
Также по теме
