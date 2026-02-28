Threads разрешила делиться сториз в Instagram
Соцсеть Threads упростила пользователям возможность делиться публикациями из приложения в своих сториз в Instagram.
Об этом сообщает Tech Crunch.
Как работает новая функция
Новая функция позволяет делиться публикациями в сториз в Instagram, не исходя из приложения Threads.
Ранее пользователь в Instagram мог делиться публикациями с Threads любого человека, подобно тому, как пользователь делится публикациями Instagram других людей в своих сториз.
Threads уже предлагал инструменты для обмена публикациями в ленте или в частных сообщениях Instagram.
Приложение Threads от Meta было запущено в июле 2023 года и благодаря своей связи с Instagram быстро расширило базу пользователей.
Чтобы зарегистрироваться, пользователи должны пройти аутентификацию через Instagram, что позволило Threads получить данные об аккаунте, такие как имя пользователя, биография, фото, а также статус верификации и подписчиков.
Meta активно использовала свои другие соцсети для продвижения Threads, в частности отражая популярные публикации Threads на Facebook и Instagram. Компания также упростила пользователям перекрестную публикацию с Instagram и Facebook в Threads.
По данным провайдера рыночной аналитики Similarweb за прошлый месяц, Threads на мобильных устройствах сейчас имеет больше ежедневных пользователей, чем соцсеть X, которая, впрочем, все еще доминирует в Интернете.
Общие показатели Threads стабильно растут: использование выросло с 200 миллионов активных пользователей в месяц в августе 2024 года до 400 миллионов по состоянию на август 2025 года. В октябре компания объявила, что у Threads 150 миллионов активных пользователей ежедневно.
Threads разрешила делиться сториз в Instagram
