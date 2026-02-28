0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Threads разрешила делиться сториз в Instagram

Технологии&Авто
22
Threads ввела новую функцию
Threads ввела новую функцию
Соцсеть Threads упростила пользователям возможность делиться публикациями из приложения в своих сториз в Instagram.
Об этом сообщает Tech Crunch.

Как работает новая функция

Новая функция позволяет делиться публикациями в сториз в Instagram, не исходя из приложения Threads.
Читайте также
Ранее пользователь в Instagram мог делиться публикациями с Threads любого человека, подобно тому, как пользователь делится публикациями Instagram других людей в своих сториз.
Threads уже предлагал инструменты для обмена публикациями в ленте или в частных сообщениях Instagram.
Приложение Threads от Meta было запущено в июле 2023 года и благодаря своей связи с Instagram быстро расширило базу пользователей.
Чтобы зарегистрироваться, пользователи должны пройти аутентификацию через Instagram, что позволило Threads получить данные об аккаунте, такие как имя пользователя, биография, фото, а также статус верификации и подписчиков.
Читайте также
Meta активно использовала свои другие соцсети для продвижения Threads, в частности отражая популярные публикации Threads на Facebook и Instagram. Компания также упростила пользователям перекрестную публикацию с Instagram и Facebook в Threads.
По данным провайдера рыночной аналитики Similarweb за прошлый месяц, Threads на мобильных устройствах сейчас имеет больше ежедневных пользователей, чем соцсеть X, которая, впрочем, все еще доминирует в Интернете.
Общие показатели Threads стабильно растут: использование выросло с 200 миллионов активных пользователей в месяц в августе 2024 года до 400 миллионов по состоянию на август 2025 года. В октябре компания объявила, что у Threads 150 миллионов активных пользователей ежедневно.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems