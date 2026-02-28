Tesla Cybertruck стал лидером по сохранению запаса хода на морозе — исследование 28.02.2026, 00:09 — Технологии&Авто

Электромобили с лучшим запасом хода зимой

Автомобили, как электрические, так и бензиновые, теряют эффективность в холодную погоду и уменьшается запас хода. Однако, как говорится в отчете Recurrent, для владельцев электромобилей хорошая новость состоит в том, что сезонные колебания не столь сильно влияют на ежедневное вождение.

По результатам анализа 34 популярных электромобилей при температуре 0 °C они в среднем хранят около 78% своего запаса хода. Когда температура снижается до -7°C, этот показатель падает до примерно 70%.

Электромобили с самым лучшим запасом хода зимой, Инфографика: Recurrent

Лидеры по сохранению запаса хода на морозе

Лучше всего в холодную погоду себя проявляет электрический пикап Tesla — Cybertruck. Он сохраняет 88% запаса хода при 0 °C и 84% при -7°C. Самый худший показатель у Chevrolet Blazer EV — 69% и 57% соответственно.

В общем, Tesla показывает себя лучше всего и среди всех автопроизводителей — в среднем электромобили компании сохраняют 83% запаса при нулевой температуре. Самый худший показатель опять же у Chevrolet — 74%.

Лидеры по сохранению запаса хода на морозе, Инфографика: Recurrent

Компания Илона Маска в 2021 году представила Octovalve в Model Y. Система заменяет лабиринт отдельных насосов и клапанов и действует как многоканальный контроллер, регулирующий теплообмен между салоном, аккумуляторной батареей и силовым агрегатом.

Это позволяет электромобилям Tesla поддерживать оптимальную температуру аккумулятора, улучшать обогрев салона в холодную погоду и повысить общую энергоэффективность.

В общем снижение запаса хода в холодную погоду имеет несколько причин, но ключевых две

Во-первых, при низких температурах замедляются химические и физические процессы в аккумуляторе, из-за чего уменьшается доступная мощность.

Во-вторых, дополнительную энергию потребляет обогрев салона: в отличие от бензиновых авто, использующих тепло двигателя внутреннего сгорания, электромобили тратят заряд батареи на отопление.

