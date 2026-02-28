0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Tesla Cybertruck стал лидером по сохранению запаса хода на морозе — исследование

Технологии&Авто
35
Электромобили с лучшим запасом хода зимой
Электромобили с лучшим запасом хода зимой
Автомобили, как электрические, так и бензиновые, теряют эффективность в холодную погоду и уменьшается запас хода. Однако, как говорится в отчете Recurrent, для владельцев электромобилей хорошая новость состоит в том, что сезонные колебания не столь сильно влияют на ежедневное вождение.

Электромобили с лучшим запасом хода зимой

По результатам анализа 34 популярных электромобилей при температуре 0 °C они в среднем хранят около 78% своего запаса хода. Когда температура снижается до -7°C, этот показатель падает до примерно 70%.
Электромобили с самым лучшим запасом хода зимой
Электромобили с самым лучшим запасом хода зимой, Инфографика: Recurrent

Лидеры по сохранению запаса хода на морозе

Лучше всего в холодную погоду себя проявляет электрический пикап Tesla — Cybertruck. Он сохраняет 88% запаса хода при 0 °C и 84% при -7°C. Самый худший показатель у Chevrolet Blazer EV — 69% и 57% соответственно.
В общем, Tesla показывает себя лучше всего и среди всех автопроизводителей — в среднем электромобили компании сохраняют 83% запаса при нулевой температуре. Самый худший показатель опять же у Chevrolet — 74%.
Лидеры по сохранению запаса хода на морозе
Лидеры по сохранению запаса хода на морозе, Инфографика: Recurrent
Компания Илона Маска в 2021 году представила Octovalve в Model Y. Система заменяет лабиринт отдельных насосов и клапанов и действует как многоканальный контроллер, регулирующий теплообмен между салоном, аккумуляторной батареей и силовым агрегатом.
Это позволяет электромобилям Tesla поддерживать оптимальную температуру аккумулятора, улучшать обогрев салона в холодную погоду и повысить общую энергоэффективность.

В общем снижение запаса хода в холодную погоду имеет несколько причин, но ключевых две

Во-первых, при низких температурах замедляются химические и физические процессы в аккумуляторе, из-за чего уменьшается доступная мощность.
Во-вторых, дополнительную энергию потребляет обогрев салона: в отличие от бензиновых авто, использующих тепло двигателя внутреннего сгорания, электромобили тратят заряд батареи на отопление.
По материалам:
mezha.media
АвтоЭлектромобилиTesla
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems