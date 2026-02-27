Viber добавил новую ИИ-функцию для чатов
Rakuten Viber запускает новую функцию на базе искусственного интеллекта, позволяющую редактировать сообщения еще до отправки. Инструмент работает прямо в поле ввода текста.
Об этом компания сообщила в пресс-релизе.
Что изменилось
Пользователи могут исправить ошибки, изменить тон сообщения или перевести его на другой язык. Фактически речь идет о быстром редактировании черновика без копирования текста в сторонние сервисы.
Чтобы использовать функцию, нажмите кнопку справа в поле ввода и выберите: улучшить текст, изменить стиль или перевести. Сгенерированный вариант можно сразу отправить или перезапустить генерацию.
Обработка текста производится с помощью моделей OpenAI. В компании отмечают, что сообщения не используются для обучения ИИ и удаляются после обработки.
Когда станет доступной
Функция появится для пользователей в Украине в ближайшие дни.
Это еще один шаг Viber в направлении интеграции ИИ в мессенджер: ранее сервис анонсировал запуск ИИ-ассистентов и функции краткого изложения чатов.
