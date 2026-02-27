Viber добавил новую ИИ-функцию для чатов Сегодня 04:01 — Технологии&Авто

Viber запустил новую функцию на базе ИИ

Rakuten Viber запускает новую функцию на базе искусственного интеллекта, позволяющую редактировать сообщения еще до отправки. Инструмент работает прямо в поле ввода текста.

Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Что изменилось

Пользователи могут исправить ошибки, изменить тон сообщения или перевести его на другой язык. Фактически речь идет о быстром редактировании черновика без копирования текста в сторонние сервисы.

Чтобы использовать функцию, нажмите кнопку справа в поле ввода и выберите: улучшить текст, изменить стиль или перевести. Сгенерированный вариант можно сразу отправить или перезапустить генерацию.

Обработка текста производится с помощью моделей OpenAI. В компании отмечают, что сообщения не используются для обучения ИИ и удаляются после обработки.

Когда станет доступной

Функция появится для пользователей в Украине в ближайшие дни.

Это еще один шаг Viber в направлении интеграции ИИ в мессенджер: ранее сервис анонсировал запуск ИИ-ассистентов и функции краткого изложения чатов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.