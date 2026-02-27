0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самые надежные автомобильные бренды — кто возглавил список

Технологии&Авто
22
Lexus возглавил рейтинг самых надежных брендов автомобилей
Lexus возглавил рейтинг самых надежных брендов автомобилей, unsplash.com
Чем больше технологий появляется в автомобилях, тем чаще владельцы сталкиваются с неисправностями. Последнее исследование надежности от JD Power показало: среднее количество проблем на одно авто достигло самого высокого уровня с 2022 года.
Более того, премиальные бренды снова продемонстрировали худшие результаты, чем массовый сегмент. Об этом пишет издание Motor1.

Общая картина: проблем стало больше

Исследование оценивает количество неисправностей в трехлетних автомобилях. Показатель измеряется в формате PP100 — это количество проблем на 100 машин. Чем ниже балл, тем выше надежность.
В 2026 году средний показатель по рынку вырос до 204 проблем на 100 автомобилей. Это на две проблемы больше, чем годом ранее.

Премиум уступает массовому сегменту

Сегмент премиальных авто показал средний результат 217 PP100, что на восемь пунктов хуже прошлогоднего.
Премиум-бренды уступили массовым маркам в семи из девяти категорий исследования. Больше всего замечаний касалось мультимедийных систем, сенсорных дисплеев, элементов управления и общего опыта вождения.

Лидеры рейтинга

Лучший результат снова продемонстрировал Lexus — 151 PP100. Это самый низкий показатель среди всех брендов.
Среди массовых марок лидером стал Buick с результатом 160 PP100.
В первую тройку также вошел Mini (168 PP100).

Самые надежные бренды 2026 года

  1. Lexus — 151
  2. Buick — 160
  3. Mini — 168
  4. Cadillac — 175
  5. Chevrolet — 178
  6. Subaru — 181
  7. Porsche — 182
  8. Toyota — 185
  9. Kia — 193
  10. Nissan — 194
Средний показатель по отрасли — 204.
Читайте также

На что жалуются чаще всего

Почти половина всех обращений связана с информационно-развлекательными системами. Самые проблемные элементы:
  • подключение смартфона;
  • Bluetooth;
  • беспроводная зарядка;
  • фирменные мобильные приложения.
Также владельцы часто сообщали о посторонних шумах и проблемах с качеством отделки.

Самые надежные модели

Что касается моделей, получивших лучшие отзывы, то в список вошли
  • Toyota Corolla;
  • Toyota Camry;
  • Subaru Crosstrek;
  • Chevrolet Equinox;
  • Ram 1500.
Ранее мы сообщали о 7 лучших автомобилях, которые в полной мере отвечают самым строгим запросам в отношении надежности и экономичности.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems