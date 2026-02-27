Самые надежные автомобильные бренды — кто возглавил список Сегодня 03:06 — Технологии&Авто

Lexus возглавил рейтинг самых надежных брендов автомобилей, unsplash.com

Чем больше технологий появляется в автомобилях, тем чаще владельцы сталкиваются с неисправностями. Последнее исследование надежности от JD Power показало: среднее количество проблем на одно авто достигло самого высокого уровня с 2022 года.

Более того, премиальные бренды снова продемонстрировали худшие результаты, чем массовый сегмент. Об этом пишет издание Motor1.

Общая картина: проблем стало больше

Исследование оценивает количество неисправностей в трехлетних автомобилях. Показатель измеряется в формате PP100 — это количество проблем на 100 машин. Чем ниже балл, тем выше надежность.

В 2026 году средний показатель по рынку вырос до 204 проблем на 100 автомобилей. Это на две проблемы больше, чем годом ранее.

Премиум уступает массовому сегменту

Сегмент премиальных авто показал средний результат 217 PP100, что на восемь пунктов хуже прошлогоднего.

Премиум-бренды уступили массовым маркам в семи из девяти категорий исследования. Больше всего замечаний касалось мультимедийных систем, сенсорных дисплеев, элементов управления и общего опыта вождения.

Лидеры рейтинга

Лучший результат снова продемонстрировал Lexus — 151 PP100. Это самый низкий показатель среди всех брендов.

Среди массовых марок лидером стал Buick с результатом 160 PP100.

В первую тройку также вошел Mini (168 PP100).

Самые надежные бренды 2026 года

Lexus — 151 Buick — 160 Mini — 168 Cadillac — 175 Chevrolet — 178 Subaru — 181 Porsche — 182 Toyota — 185 Kia — 193 Nissan — 194

Средний показатель по отрасли — 204.

На что жалуются чаще всего

Почти половина всех обращений связана с информационно-развлекательными системами. Самые проблемные элементы:

подключение смартфона;

Bluetooth;

беспроводная зарядка;

фирменные мобильные приложения.

Также владельцы часто сообщали о посторонних шумах и проблемах с качеством отделки.

Самые надежные модели

Что касается моделей, получивших лучшие отзывы, то в список вошли

Toyota Corolla;

Toyota Camry;

Subaru Crosstrek;

Chevrolet Equinox;

Ram 1500.

