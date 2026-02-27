Иллюзия массовости: 84% человечества еще не пользуются ИИ
Несмотря на громкие заголовки и постоянные разговоры о нейросетях, большинство населения планеты до сих пор ни разу не пользовалось искусственным интеллектом.
Об этом пишет соучредитель компании Aiso в LinkedIn.
По его словам, мир находится только на начальном этапе внедрения этой технологии, открывающей большие возможности для бизнеса и инвесторов.
Цифры, которые ломают представление
По глобальной статистике, из 8,1 млрд человек в мире:
- 84% (6,8 млрд) никогда не взаимодействовали с ИИ;
- 16% (около 1,3 млрд) пользовались бесплатными чат-ботами;
- только 0,3% (15−25 млн человек) имеют платные подписки стоимостью около $20 в месяц;
- специализированными инструментами для программирования, такими как Cursor или Claude Code, пользуются только 0,04% - это 2−5 млн специалистов.
То есть ощущение «массового использования» технологии в значительной степени формируется внутри небольшого профессионального и информационного пузыря.
Эффект социального пузыря
Люди, активно читающие новости об ИИ, обычно сами принадлежат к небольшой группе пользователей. Поэтому создается впечатление, что технология уже повсюду.
На самом же деле большинство населения мира даже не начали интегрировать искусственный интеллект в повседневную жизнь или работу.
Эксперты проводят параллель с развитием Интернета. Доля пользователей ИИ на уровне 16% примерно соответствует уровню проникновения сети в 2005 году.
После этого периода появились и стремительно выросли социальные сети, электронная коммерция, стриминговые сервисы, облачные решения и модели подписки на программное обеспечение.
Это значит, что основная волна развития искусственного интеллекта еще впереди.
Почему техгиганты вкладывают миллиарды
Ведущие технологические компании — Microsoft, Alphabet (Google), Meta и Amazon — уже инвестируют сотни миллиардов долларов в развитие инфраструктуры для ИИ.
Речь идет, прежде всего, о строительстве дата-центров и закупке специализированных микрочипов, в частности от Nvidia, необходимых для обучения и работы нейросетей.
Расчет прост: когда остальные 84% населения начнет активно пользоваться ИИ, инфраструктура должна быть готова.
Что это значит для рынка
Текущая ситуация свидетельствует, что рынок искусственного интеллекта находится только на начальной стадии.
Если история развития интернета повторится хотя бы частично, впереди масштабный рост новых сервисов, бизнес-моделей и технологических компаний.
