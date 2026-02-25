ИИ-бот случайно перевел незнакомцу $250 тыс. в крипте Сегодня 07:11 — Криптовалюта

ИИ-агент ошибочно сделал перевод на сотни тысяч долларов

Эксперимент с автономным ИИ-ботом Lobstar Wilde завершился неожиданными финансовыми потерями. Виртуальный агент, созданный сотрудником OpenAI Ником Пашем, ошибочно перечислил пользователю соцсети X все свои активы вместо небольшой суммы помощи.

Инцидент снова поднял вопрос безопасности использования искусственного интеллекта в финансовых операциях.

Как это произошло

20 февраля бот получил криптокошелек с балансом 50 тысяч долларов в SOL. Перед ним была поставлена ​​задача — превратить эту сумму в 1 миллион долларов.

Вскоре пользователь под ником treasure David обратился к боту с просьбой прислать деньги для лечения дяди. Агент должен был перевести только 4 SOL. Однако из-за ошибки в интерпретации API он отправил более 52 миллионов токенов LOBSTAR — примерно на 250 тысяч долларов.

Что произошло с токенами

Получатель смог продать активы примерно за 40 тысяч долларов из-за низкой ликвидности рынка. Впоследствии стоимость токенов резко выросла, и на пике этот пакет оценивался уже в 440 тысяч долларов.

Таким образом, ошибка привела к значительным финансовым потерям для бота.

Реакция сообщества и дальнейшая работа бота

Несмотря на потерю средств, Lobstar Wilde продолжил работу. Он предлагал пользователям выполнять творческие задания — писать стихи или записывать видео — и вознаграждал их токенами на сумму около 500 долларов.

Инцидент вызвал волну шуток в криптосообществе, но в то же время стал поводом к серьезным дискуссиям. Аналитики подчеркнули, что подобные автономные агенты могут стать инструментом мошеннических схем в случае недостаточного контроля.

Контекст и символика

Название Lobstar Wilde является отсылкой к писателю Оскара Уайльду и его рассказу «Натурщик-миллионер». На сайте бота размещен слоган: «Мне нечего декларировать, кроме собственного существования» — вариация известной цитаты автора.

Этот случай стал еще одним примером того, что эксперименты с автономными ИИ-агентами в сфере финансов могут иметь непредсказуемые последствия и требуют четких механизмов контроля.

