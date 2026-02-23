Биткоин показал снижение на 4,8%, зафиксировав цену на уровне 64 300 долл. Сегодня 14:12 — Криптовалюта

Биткоин показал снижение на 4,8%, зафиксировав цену на уровне 64 300 долл.

23 февраля в начале торгов в Азии биткоин продемонстрировал снижение на 4,8%, зафиксировав цену на уровне 64 300 долларов. Это самый низкий показатель актива с 6 февраля 2026 года.

Об этом сообщает Вloomberg

Одновременно с этим фьючерсы на индекс S&P 500 снизились на 0,8%, а на Nasdaq 100 — на 1%.

Причиной волатильности стали заявления Дональда Трампа о намерении повысить анонсированный ранее 10% глобальный тариф до 15%. Несмотря на решение Верховного суда об ограничении чрезвычайных полномочий президента, официальные лица США подтвердили силу заключенных торговых соглашений.

«Крипторынок остается нестабильным, а участники рынка рассчитывают на поддержку на уровне 60 000 долларов», — объяснила Кэролайн Морон, соучредитель Orbit Markets.

По данным CoinGecko, за последние сутки рынок криптовалют потерял 100 миллиардов долларов. Согласно данным CoinGecko, только за последние 24 часа криптовалютный рынок потерял еще 100 миллиардов долларов в стоимости. Данные Deribit, биржи криптодеривативов, показали, что защита от понижения сосредоточена вокруг отметки в 60 000 долларов.

Общие потери капитализации рынка цифровых активов с момента пиковых значений превысили 2 триллиона долларов.

Ранее эксперт Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун пересмотрел свой негативный прогноз для биткоина , повысив целевой уровень падения с $10 000 до примерно $28 000 после волны критики со стороны участников рынка.

