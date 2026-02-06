0 800 307 555
Биткоин обновил 16-месячный минимум — причины

Криптовалюта
86
За неделю биткоин подешевел примерно на 15%
В пятницу биткоин частично отыграл падение после того, как опускался до уровня около 60 тыс. долларов — минимума за 16 месяцев. После этого цена выросла на 3,3% - до 65 198,20 долларов.
Об этом пишет Reuters.
Впрочем, даже с этим отскоком биткоин остается на самых низких уровнях с октября 2024 года — периода до победы Дональда Трампа на выборах президента США, во время которых он публично заявлял о поддержке криптовалют.

Почему биткоин упал

Главная причина — глобальная распродажа технологических акций. Инвесторы стали массово выходить из рискованных активов, и криптовалюты оказались среди первых под ударом.
Аналитики говорят о скором сворачивании больших спекулятивных ставок. Те, кто заходил в рынок с большим кредитным плечом, были вынуждены продавать активы, когда цены пошли вниз.

Крипторынок теряет триллионы

По данным CoinGecko, с начала октября с общая капитализация крипторынка сократилась почти на 2 трлн долларов — с пика в 4,379 трлн. Только за последний месяц рынок потерял более 1 трлн долларов.
Через неделю биткоин подешевел примерно на 15%, а с начала года — на 26%. «Эфириум» за неделю потерял около 16%, а его падение с начала года составило почти 36%.
Очевидно, что криптовалютный рынок сейчас находится в режиме полной капитуляции. Если судить по предыдущим циклам, это уже не краткосрочная коррекция, а скорее переход от распределения к перезагрузке, а это обычно длится месяцы, а не недели", — сказал Ник Пакрин, инвестиционный аналитик и соучредитель Coin Bureau.

Биткоин и технологический сектор движутся вместе

В последнее время курс биткоина тесно связан с динамикой технологических компаний. Аналитики говорят: когда рынки росли на волне интереса к искусственному интеллекту, дорожала и крипта. Когда же инвесторы начали фиксировать доходы и снижать риски — падение задело и биткоин.
На этом фоне инвесторы пересматривают представление о «безопасности» криптовалют, равно как раньше — по золоту и серебру.
«Возвращение биткоина к $60 000 — это не умирание криптовалюты, это счет, который должен быть уплачен казначейскими облигациями и фондами, которые рассматривали биткоин как односторонний актив без реального контроля рисков», — отмечает соучредитель Гонконгской ассоциации Web3 Джошуа Чу.
Ранее мы сообщали, что в 2025 году из криптопроектов похитили более $4 млрд.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
БиткоинКурс биткоинаКриптовалютаРынок криптовалют
Payment systems