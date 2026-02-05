0 800 307 555
Чего ожидать от биткоина

Криптовалюта
С абсолютного рекорда биткоин уже потерял более 40%, показав наибольшее падение за последние три года. Альткоины, в подавляющем большинстве, близки к историческим минимумам, а значительная часть из них периодически их обновляет (еще одно дно в подарок). Что дальше?
Текущая ситуация на рынке криптовалют, в частности в отношении биткоина, демонстрирует все характерные признаки медвежьего тренда.
Об этом мы пишем в статье: Что происходит с крипторынком: почему биткоин и другие в минусе.
Сочетание макроэкономических факторов, массовых ликвидаций с использованием кредитного плеча, оттока капитала из спотовых ETF и ухудшения рыночных настроений создает условия, похожие на те, что наблюдались в предыдущие криптозимы.
Анализ цикличности, сезонности и технических индикаторов указывает на то, что рынок уже находится в фазе охлаждения, которая исторически длится около года.

Чего ждать

В краткосрочной перспективе сохраняется риск дальнейшего снижения цены биткоинов в направлении зон повышенной ликвидности, однако такие движения могут сопровождаться коррекционными отскоками.
В средне- и долгосрочном измерении ключевым фактором остается время: при сохранении исторических закономерностей, завершение текущей медвежьей фазы можно ожидать в конце 2026 года.
В то же время, структура рынка постепенно меняется. Появление регулируемых инструментов, привлечение институционального капитала и уменьшение глубины падений в каждом новом цикле позволяют считать, что текущая криптозима может быть менее разрушительной, чем предыдущие.
Для инвесторов это период повышенных рисков, но одновременно и стратегических возможностей для тех, кто способен мыслить долгосрочно и дисциплинированно действовать.

Долгосрочные перспективы. Как глубоко может нырнуть биткоин?

Криптозима 2021−2022 годов привела к падению стоимости биткоинов на 77,6%, предыдущие криптозимы были еще суровее (минус более 80%). В том заметна тенденция, что со временем глубина падения биткоина уменьшается.
Сейчас, с появлением спотовых крипто ETF и регулирования, есть еще больше причин считать, что падение биткоина во время медвежьей фазы не будет значительным.
Эксперты считают, что снижение может достичь около 60% исторических максимумов, что соответствует ценовому уровню примерно $50 тыс. за биткоин.
Ранее о том, что было главным в 2025 и какие привычки важнее прогнозов в 2026, мы поговорили с Кириллом Хомяковым, региональным председателем Binance в Центрально-Восточной Европе, Центральной Азии и Африке.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Рынок криптовалютКурсы криптовалют
