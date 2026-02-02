Биткоин упал ниже $80 000
Американские спотовые биржевые торги биткоином закончили январь в минусе. За последнюю неделю месяца инвесторы вывели из них около 1,49 млрд долларов. Отток средств совпал со снижением цены биткоина.
Об этом свидетельствуют данные SoSoValue, пишет The Block.
Самые большие продажи — в конце месяца
Самое сильное давление на фонды пришлось на последние дни недели:
- в среду с ETF вывели 818 млн долларов — это самый значительный однодневный отток в 2026 году;
- в четверг инвесторы забрали еще 510 млн долларов;
- со вторника по пятницу отток фиксировался ежедневно;
- единственный небольшой приток — 7 млн долларов — был в понедельник.
Январь стал одним из худших месяцев для биткоин-ETF
Из-за оттока в последнюю неделю общий чистый результат ETF в январе достиг около 1,6 млрд долларов минуса. Это третья самая большая месячная распродажа в истории биткоин-ETF.
Читайте также
В то же время начало года выглядело совсем иначе: за первые два торговых дня 2026 года фонды привлекли более 1,16 млрд долларов. Тогда аналитики Bloomberg ETF говорили, что биткоин-ETF «вошли в год как лев».
Падение цены биткоина усилило отток
Отток средств совпал со снижением цены биткоина. В субботу BTC впервые с апреля прошлого года опустился ниже 80 000 долларов.
В настоящее время биткоин торгуется около 76 тыс. долларов. На фоне падения цены BTC кратковременно опускался ниже средней цены покупки компании MicroStrategy — 76 037 долларов за монету. Такое произошло впервые с октября 2023 года.
Инвесторы уменьшают риски
Синхронные продажи биткоин- и эфириум-ETF свидетельствуют, что крупные инвесторы не переходят между криптоактивами, а в целом сокращают свое присутствие в криптовалютах.
Это отличается от начала января, когда приток средств в Ethereum часто компенсировал слабость биткоина.
Настроения инвесторов ухудшились из-за ряда внешних факторов:
- назначение Кевина Орша новым главой Федеральной резервной системы США рынки восприняли как отрицательный сигнал для рискованных активов;
- геополитическое напряжение, в том числе сообщение о взрыве в иранском порту Бандар-Аббас;
- кратковременное прекращение работы правительства США.
Все это подтолкнуло инвесторов к более осторожному поведению.
Поделиться новостью
Также по теме
Биткоин упал ниже $80 000
Как меняется криптоиндустрия и что это значит для пользователей. Интервью с Кириллом Хомяковым, Binance
Морозы в США остановили майнинг биткоина
BlackRock назвала ключевые инвестиционные тренды 2026 года
Отмывание средств в криптовалютах возросло в 8 раз
Не для всех: Трамп выпустит еще одну криптовалюту