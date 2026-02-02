0 800 307 555
Биткоин упал ниже $80 000

Криптовалюта
38
Отток средств происходит после того, как цена биткоина в субботу упала ниже 80 тыс. долларов впервые с апреля прошлого года.
Американские спотовые биржевые торги биткоином закончили январь в минусе. За последнюю неделю месяца инвесторы вывели из них около 1,49 млрд долларов. Отток средств совпал со снижением цены биткоина.
Об этом свидетельствуют данные SoSoValue, пишет The Block.

Самые большие продажи — в конце месяца

Самое сильное давление на фонды пришлось на последние дни недели:
  • в среду с ETF вывели 818 млн долларов — это самый значительный однодневный отток в 2026 году;
  • в четверг инвесторы забрали еще 510 млн долларов;
  • со вторника по пятницу отток фиксировался ежедневно;
  • единственный небольшой приток — 7 млн ​​долларов — был в понедельник.

Январь стал одним из худших месяцев для биткоин-ETF

Из-за оттока в последнюю неделю общий чистый результат ETF в январе достиг около 1,6 млрд долларов минуса. Это третья самая большая месячная распродажа в истории биткоин-ETF.
В то же время начало года выглядело совсем иначе: за первые два торговых дня 2026 года фонды привлекли более 1,16 млрд долларов. Тогда аналитики Bloomberg ETF говорили, что биткоин-ETF «вошли в год как лев».

Падение цены биткоина усилило отток

Отток средств совпал со снижением цены биткоина. В субботу BTC впервые с апреля прошлого года опустился ниже 80 000 долларов.
В настоящее время биткоин торгуется около 76 тыс. долларов. На фоне падения цены BTC кратковременно опускался ниже средней цены покупки компании MicroStrategy — 76 037 долларов за монету. Такое произошло впервые с октября 2023 года.

Инвесторы уменьшают риски

Синхронные продажи биткоин- и эфириум-ETF свидетельствуют, что крупные инвесторы не переходят между криптоактивами, а в целом сокращают свое присутствие в криптовалютах.
Это отличается от начала января, когда приток средств в Ethereum часто компенсировал слабость биткоина.
Настроения инвесторов ухудшились из-за ряда внешних факторов:
  • назначение Кевина Орша новым главой Федеральной резервной системы США рынки восприняли как отрицательный сигнал для рискованных активов;
  • геополитическое напряжение, в том числе сообщение о взрыве в иранском порту Бандар-Аббас;
  • кратковременное прекращение работы правительства США.
Все это подтолкнуло инвесторов к более осторожному поведению.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
БиткоинКурс биткоинаКриптовалюта
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
