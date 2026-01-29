Отмывание средств в криптовалютах возросло в 8 раз Сегодня 02:12 — Криптовалюта

Отмывание средств в криптовалюте стало целой сервисной индустрией

Объем отмытых средств в криптовалюте за последние пять лет вырос в восемь раз. Об этом говорится в отчете компании Chainalysis .

Ключевую роль в этом росте сыграли профессиональные теневые сервисы, значительная часть которых работает на китайском языке.

Восьмикратный рост объемов отмывания

По оценкам аналитиков, в 2020 году через блокчейн-каналы отмывание прошло около $10 млрд .

. В 2025 году этот показатель превысил $82 млрд.

Рост объясняют не только увеличением ликвидности крипторынка, но и развитием специализированной инфраструктуры для сокрытия происхождения средств.

Китайскоязычные теневые сети — среди ключевых игроков

Отдельное внимание в отчете уделено нелегальным сетям, функционирующим на китайском языке. По данным Chainalysis, на них приходится около 20% всей зафиксированной активности по отмыванию средств в криптовалютах. При этом приток средств в такие сети рос значительно быстрее, чем на централизованные биржи или DeFi-протоколы.

В 2025 году через подобные каналы было обработано минимум $16,1 млрд.

Как работает теневая криптоинфраструктура

Отмытые средства распределялись между примерно 1800 активными кошельками и несколькими типами сервисов. Среди них — брокеры первичного доступа, неформальные внебиржевые платформы, сети денежных курьеров и другие нелегальные площадки.

Центральное место в этой экосистеме занимают гарантийные платформы на основе мессенджеров. Они обеспечивают депонирование средств и систему репутации для участников. Даже при блокировке отдельных каналов операторы быстро переходят на новые платформы, сохраняя непрерывность работы.

Читайте также В Иране возросло использование биткоина на фоне протестов

Отмывание как глобальная индустрия

Аналитики отмечают, что масштаб и устойчивость таких сетей свидетельствуют об их тесной связи с офчейн-преступной деятельностью, в частности, мошенничеством и киберпреступлениями. Несмотря на санкции и ужесточение контроля, отмывание средств через цифровые активы, по мнению экспертов, фактически сформировалось как глобальная индустрия услуг.

Рекордные потери от криптомошенничества

Ранее в Chainalysis сообщали, что в 2025 году криптовалютные мошенники похитили около $17 млрд. Это рекордный показатель за весь период наблюдений, отражающий рост масштабов и технологической сложности преступных схем.

incrypted По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.