Министр финансов подтвердил планы США по созданию биткоин-резерва

Криптовалюта

15
Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил стратегический курс президента Дональда Трампа на формирование благоприятного регулирования для цифровых активов и создания государственного биткоин-резерва.
Об этом он заявил во время пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Политика в отношении конфискованных биткоинов

Говоря об обновлении стратегического биткоин-резерва в США, Бессент сообщил, что правительственная политика предусматривает прекращение продажи конфискованных биткоинов и их добавление в резерв цифровых активов страны.
Впрочем, на вопрос о судьбе около 57,5 ​​BTC, конфискованных у основателей Samourai Wallet, Бессент отказался отвечать. Напомним, ранее госорганы США заподозрили в продаже конфискованных биткоинов Samourai Wallet. Позже в Белом доме эту информацию опровергли.

Подготовка законодательства для криптоиндустрии

Политик отметил, что идет подготовка законодательной инициативы для регулирования криптоиндустрии. Администрация Трампа стремится «вернуть цифровые активы и инновации на территорию США», сказал он.
Однако недавно СМИ сообщали, что Белый дом может полностью отозвать поддержку законопроекта о структуре криптовалютного рынка после того, как биржа Coinbase подвергла его критике и вышла из переговорного процесса.
Напомним, еще в марте 2025 года Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического биткоин-резерва США. Тогда он подчеркнул, что формирование резерва не потребует средств налогоплательщиков, ведь будет основываться на активах, которые уже находятся в собственности федерального правительства.
