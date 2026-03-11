Польша ужесточает контроль за криптовалютами: подписан новый закон Сегодня 12:03 — Криптовалюта

Польша ужесточает контроль за криптовалютами: подписан новый закон

Президент Польши подписал поправки в закон об обмене налоговой информацией с другими странами. Новые положения предусматривают, в частности, обязательную отчетность по операциям на рынке криптовалют.

Как пишет InPoland.net.pl, документ устанавливает новые требования для поставщиков криптовалютных услуг, в частности, по сбору и проверке данных клиентов.

По закону компании, работающие на криптовалютном рынке, должны собирать и проверять информацию о своих клиентах. Прежде всего, речь идет об идентификационных данных пользователей и их налоговой резидентности.

Кроме того, такие организации будут обязаны сообщать о деталях транзакций клиентов.

Какие операции будут подпадать под отчетность

Новые правила распространяются на несколько типов операций с криптоактивами. К отчетным транзакциям относятся:

обмен криптоактивов на традиционные валюты и наоборот;

операции обмена между разными криптовалютами;

переводы денег;

оплата товаров и услуг с использованием криптовалюты.

Полученная информация будет передана главе Национальной налоговой администрации. Данные будут касаться криптоактивов, которые можно использовать как для платежей, так и для инвестиционных целей.

Кого будут касаться новые правила

Поправка вводит обязательства по отчетности для поставщиков услуг криптовалюты . Это касается как организаций, работающих в Европейском Союзе, так и тех, что базируются за его пределами, если они обслуживают клиентов — налоговых резидентов ЕС.

Операторы, которым согласно регламенту ЕС не требуются специальные разрешения MiCA, также будут обязаны отчитываться. В таких случаях они должны будут зарегистрировать свою деятельность в Европейском Союзе.

Новые правила также относятся к системе автоматического обмена налоговой информацией между странами. Закон предусматривает передачу данных в контексте так называемого уравнительного налога.

Этот механизм призван обеспечить налогообложение крупных групп компаний — как международных, так и отечественных — по эффективной ставке не менее 15%.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10225-д о легализации рынка виртуальных активов в Украине и определении правил их налогообложения. Законопроект разделяет криптоактивы на три категории:

те, стоимость которых привязана к определенным активам (например акциям);

стоимость которых привязана к определенным валютам (например USDT);

все остальные криптоактивы.

Налогообложение:

с 1 января по 31 декабря 2026 года: 5% + 5% из прибыли, а также курсовая разница на выручку от продажи крипты;

с 1 января 2027 года: 18% + 5% + курсовая разница на прибыль от продажи криптовалюты (разница между ценой покупки и продажи).

В законопроекте не определено, какой именно государственный орган получит регуляторные полномочия. Среди основных вариантов — Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

