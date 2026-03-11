0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша ужесточает контроль за криптовалютами: подписан новый закон

Криптовалюта
1
Польша ужесточает контроль за криптовалютами: подписан новый закон
Польша ужесточает контроль за криптовалютами: подписан новый закон
Президент Польши подписал поправки в закон об обмене налоговой информацией с другими странами. Новые положения предусматривают, в частности, обязательную отчетность по операциям на рынке криптовалют.
Как пишет InPoland.net.pl, документ устанавливает новые требования для поставщиков криптовалютных услуг, в частности, по сбору и проверке данных клиентов.
По закону компании, работающие на криптовалютном рынке, должны собирать и проверять информацию о своих клиентах. Прежде всего, речь идет об идентификационных данных пользователей и их налоговой резидентности.
Кроме того, такие организации будут обязаны сообщать о деталях транзакций клиентов.

Какие операции будут подпадать под отчетность

Новые правила распространяются на несколько типов операций с криптоактивами. К отчетным транзакциям относятся:
  • обмен криптоактивов на традиционные валюты и наоборот;
  • операции обмена между разными криптовалютами;
  • переводы денег;
  • оплата товаров и услуг с использованием криптовалюты.
Полученная информация будет передана главе Национальной налоговой администрации. Данные будут касаться криптоактивов, которые можно использовать как для платежей, так и для инвестиционных целей.

Кого будут касаться новые правила

Поправка вводит обязательства по отчетности для поставщиков услуг криптовалюты. Это касается как организаций, работающих в Европейском Союзе, так и тех, что базируются за его пределами, если они обслуживают клиентов — налоговых резидентов ЕС.
Операторы, которым согласно регламенту ЕС не требуются специальные разрешения MiCA, также будут обязаны отчитываться. В таких случаях они должны будут зарегистрировать свою деятельность в Европейском Союзе.
Новые правила также относятся к системе автоматического обмена налоговой информацией между странами. Закон предусматривает передачу данных в контексте так называемого уравнительного налога.
Этот механизм призван обеспечить налогообложение крупных групп компаний — как международных, так и отечественных — по эффективной ставке не менее 15%.
Напомним, 3 сентября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10225-д о легализации рынка виртуальных активов в Украине и определении правил их налогообложения. Законопроект разделяет криптоактивы на три категории:
  • те, стоимость которых привязана к определенным активам (например акциям);
  • стоимость которых привязана к определенным валютам (например USDT);
  • все остальные криптоактивы.
Налогообложение:
  • с 1 января по 31 декабря 2026 года: 5% + 5% из прибыли, а также курсовая разница на выручку от продажи крипты;
  • с 1 января 2027 года: 18% + 5% + курсовая разница на прибыль от продажи криптовалюты (разница между ценой покупки и продажи).
В законопроекте не определено, какой именно государственный орган получит регуляторные полномочия. Среди основных вариантов — Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
🔎 InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Криптовалюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems