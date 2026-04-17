Отмыл миллионы долларов через крипту: в Украине задержали участника аферы

Правоохранители разоблачили еще одного участника международной хакерской группировки, которая совершала кибератаки на граждан и компании в странах Европы и США. По данным следствия, общий ущерб от деятельности сети превышает 100 млн долларов, а в ходе расследования уже арестованы активы на значительные суммы, в том числе наличные, криптовалюта и недвижимость.

О задержании сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Как работала схема

По данным следствия, участники группировки использовали вредоносное программное обеспечение для кибератак. Они получали доступ к конфиденциальной информации и документам, после чего требовали выкуп за их возврат или неразглашение.

Читайте также Полицейские разоблачили наркогруппу с миллионной прибылью (видео)

Вырученные деньги переводили на подконтрольные криптокошельки, а впоследствии обналичивали. Легализация происходила, в частности, через приобретение недвижимости и другого дорогостоящего имущества в Украине.

Задержание и арест активов

В ходе дополнительных обысков правоохранители установили местонахождение еще одного участника схемы, который отвечал за вывод и легализацию средств. Его задержали, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 399 млн грн.

В рамках дела проведено более 30 обысков. Арестованы активы на сумму более 80 млн грн, среди которых жилые дома, квартиры, автомобили, около 1 млн долларов наличными, а также криптовалюта в эквиваленте примерно 8,3 млн долларов.

Ранее подозрение уже объявили одному из укрывавшихся от иностранного правосудия организаторов группировки, а также еще одному фигуранту дела. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают других причастных лиц.

