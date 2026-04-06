0 800 307 555
Полицейские разоблачили наркогруппу с миллионной прибылью (видео)

Правоохранители Тернопольщины ликвидировали деятельность группы с признаками организованности, члены которой наладили полный цикл изготовления и сбыта запрещенных веществ по всей Украине.
12 фигурантов следователи полиции уведомили о подозрении. Десять из них уже задержаны.
Спецоперацию провели работники управления по борьбе с наркопреступностью совместно со следователями, оперативниками и сотрудниками уголовного анализа ГУНП в Тернопольской области.
Разоблачить злоумышленников помогали сотрудники Тернопольского зонального отдела ВСП, а также УСБУ Киева и области при силовой поддержке бойцов спецподразделений КОРД и РПОН. По данным следствия, каждый участник выполнял свою роль — от изготовления до транспортировки и реализации наркотических средств и психотропных веществ на территории Тернопольской и других регионов Украины.
Среди изъятого — лабораторное оборудование для изготовления «синтетического яда», около 200 килограммов метадона и 127 килограммов экстракта опия.
Из этого сырья фигуранты могли изготовить более 2 миллионов доз наркотиков. Кроме этого, правоохранители изъяли около 20 тонн прекурсоров, 20 килограммов каннабиса и 25 килограммов маковой соломы. По предварительным оценкам, стоимость изъятых наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на «черном» рынке составляет около 700 миллионов гривен.
Правоохранители в ходе спецоперации пресекли деятельность и нарколаборатории. Ее фигуранты обустроили на территории бывшего агропредприятия площадью 300 квадратных метров. В трех помещениях, замаскированных под фермерское хозяйство, «бизнесмены» производили синтетические наркотики и психотропные вещества, такие как метадон, амфетамин и метамфетамин, фасовали и готовили все к сбыту.
Во время обысков полицейские изъяли шесть автомобилей, а также более 202 тысяч гривен, почти 45 тысяч долларов США и 11 350 евро . Общая стоимость конфискованного имущества превышает 5 миллионов гривен.
Двенадцати фигурантам следственные полиции сообщили о подозрении по частям 2 и 3 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, еще одному лицу — по части 1 статьи 317 (организация или содержание средств их производства аналогов) Уголовного кодекса Украины. Десять из них уже задержаны в соответствии со статьей 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
По материалам:
Finance.ua
